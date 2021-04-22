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Çaldıkları çekleri piyasaya sürdüler!

Lefkoşa’da çalmış oldukları çekleri tedavüle sürdükleri gerekçesi ile tutuklanan zanlılar Aliye Kılıç, Onur Dikyar ve Hülya Yıldız mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

22 Nisan 2021 Perşembe 15:33
Çaldıkları çekleri piyasaya sürdüler!
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Kamalı Haber

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Erkan Çelik olayla ilgili bulguları aktardı.

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Çelik huzurda bulunan zanlıların 16 Nisan 2021 tarihinde saat 09.00-17.00 saatleri arasında Gaziveren’ de ikametgâhın yatak odası içerisinde bulunan aynı yerde sakin B.Ç’ye ait ısdar edilmiş çek defteri içerisinden 5 adet boş çek yaprağı Lefkoşa’ da sakin Aliye KILIÇ ve Hülya YILDIZ tarafından sirkat edildiğini belirtti.

Polis sirkat edilen 1 adet çek yaprağının Lefkoşa’ da zanlı Onur DİKYAR ve Aliye KILIÇ tarafından henüz tespit edilemeyen meblağ yazılıp tedavüle sürüldüğünü mahkemeye aktardı.

Polis zanlıların tutuklandığını yapmış oldukları beyanların teyit ve tekzip edileceğini ayrıca tedavüle sürülen çek yaprağının arandığını belirterek ilk etapta soruşturma maksatlı zanlıların 1 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlıların soruşturma maksatlı 1 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Aliye KılıçOnur DikyarHülya YıldızÇEK HIRSIZLIĞI
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