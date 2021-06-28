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Çaldığı telefonlardan ikisini satarken yakalandı!

Lefkoşa’da meydana gelen hırsızlık meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Sadeed Ahmad yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

28 Haziran 2021 Pazartesi 14:27
Çaldığı telefonlardan ikisini satarken yakalandı!
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Kamalı Haber

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Olayla ilgili tutuklanan Zaman Ul Hassan’ın bağı olmadığı belirlendi ve serbest bırakıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Özgün Topkayalı, olguları aktardı. Polis, zanlı Sadeed Ahmad’ın ikametgâhtan sirkat suçuyla methaldar olduklarını belirtti. Polis, 23.06.2021 tarihinde yine Pakistan uyruklu bir kişinin evinden çalınan üç telefonla ilgili Girne’de çalıntı telefonlardan ikisini satarken tespit edildiğini anlattı. Polis, diğer telefonun ise evinde bulunduğunu söyledi. Polis, zanlı yasal bağı olmadığını belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 1 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Sadeed Ahmad
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