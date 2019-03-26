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Çakmakçı uyuşturucu ile geldi

Çakmakçı uyuşturucu ile geldi

26 Mart 2019 Salı 12:39
Çakmakçı uyuşturucu ile geldi

Çakmakçı uyuşturucu ile geldi

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ülkemize yurtdışından tasarufundaki uyuşturucu madde ile turist olarak gelen zanlı Sultan Çakmakçı tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Kurtbir, zanlı Sultan Çakmakçı'nın "Kanunsuz uyuşturucu madde ithal ve Tasarrufu" suçlamasından methalder olduğunu söyledi. Kurtbir, zanlının 25 Mart 2019 tarihinde, saat 10.55'te Ercan Havalimanından KKTC'ye giriş yaptığı sırada dedektif köpeğin tepki vermesi sonucu üzerinde yapılan aramada toplam 2 gram ağırlığında hintkeneviri olduğuna inanılan maddenin ele geçirildiğini belirtti. Polis Memuru Kurtbir, zanlının aynı gün gönüllü ifade verdiğini vermiş olduğu ifadenin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini, zanlının üzerinde bulunan konu maddenin devlet laboratuarında analize gönderileceğini belirterek zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıc Cenkay İnan, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu olarak kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Sultan ÇakmakçıUyuşturucu
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