Çakma İtalyan yakalandı

(Kamalı Haber) – Lefkoşa’da Sahte Resmi Evrak Düzenleme ve Tedavüle Sürme suçlarında tutuklanan zanlı Seyit Ali Çelik mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mustafa Sensev, olguları aktardı. Polis, huzurda bulunan zanlı Seyit Ali Çelik’in Sahte Resmi Evrak Düzenleme ve Tedavüle Sürme 18.10.2022 tarihinde saat 20.30 raddelerinde Lefkoşa Metehan Kara Giriş Kapısında, üzerinde kendi fotoğrafı olan ve Edoardo Matteo adına sahte olarak düzenlenmiş CA61782HG seri numaralı İtalya kimlik kartı ile GKRY'den KKTC'ye geçiş yapmak istediği bir esnada görevli muhaceret memuruna vermek suretiyle sahte resmi evrağı tedavüle sürdüğünü belirtti. Polis, konu CA61782HG seri numaralı İtalya kimlik kartı emare zapt edilip zanlının alınan derdest emri gereğince tutuklandığını söyledi. Polis, mesele ile ilgili olarak tahkikatın devam ettiğini, mesele ile ilgili olarak alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğundan soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlının aleyhinde 4 gün daha ek tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının soruşturma maksatlı 4 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.