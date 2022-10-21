banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
KTEMB, elektrikli su ısıtıcıları konusunda uyardı
Ünal Üstel, Dilekkaya-Gaziköy yolunda incelemelerde bulundu
"Vatandaşımız yaşabilir durumda değil!"
"Vatandaşımız yaşabilir durumda değil!"
KKTC-Hatay deniz otobüsleri ne zaman başlayacak?
KKTC-Hatay deniz otobüsleri ne zaman...
İki mahkum Türkiye'ye iade edildi!
İki mahkum Türkiye'ye iade edildi!
banner404

Çakma İtalyan yakalandı

Lefkoşa’da Sahte Resmi Evrak Düzenleme ve Tedavüle Sürme suçlarında tutuklanan zanlı Seyit Ali Çelik mahkeme huzuruna çıkarıldı.

21 Ekim 2022 Cuma 16:01
Çakma İtalyan yakalandı

(Kamalı Haber) – Lefkoşa’da Sahte Resmi Evrak Düzenleme ve Tedavüle Sürme suçlarında tutuklanan zanlı Seyit Ali Çelik mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mustafa Sensev, olguları aktardı. Polis, huzurda bulunan zanlı Seyit Ali Çelik’in Sahte Resmi Evrak Düzenleme ve Tedavüle Sürme 18.10.2022 tarihinde saat 20.30 raddelerinde Lefkoşa Metehan Kara Giriş Kapısında, üzerinde kendi fotoğrafı olan ve Edoardo Matteo adına sahte olarak düzenlenmiş CA61782HG seri numaralı İtalya kimlik kartı ile GKRY'den KKTC'ye geçiş yapmak istediği bir esnada görevli muhaceret memuruna vermek suretiyle sahte resmi evrağı tedavüle sürdüğünü belirtti. Polis, konu CA61782HG seri numaralı İtalya kimlik kartı emare zapt edilip zanlının alınan derdest emri gereğince tutuklandığını söyledi. Polis, mesele ile ilgili olarak tahkikatın devam ettiğini,  mesele ile ilgili olarak alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğundan soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlının aleyhinde 4 gün daha ek tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker,  zanlının soruşturma maksatlı 4 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Pasaport
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Emirsoylu tutuklu yargılanacak
Emirsoylu tutuklu yargılanacak
Tilki 18 ay - Gökdeniz 24 ay hapis yatacak
Tilki 18 ay - Gökdeniz 24 ay hapis yatacak
507 gün kaçak kaldı
507 gün kaçak kaldı
UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR
UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR
Pekar 4 gün daha tutuklu kalacak
Pekar 4 gün daha tutuklu kalacak
Elektrik kabloları kısa devre yaptı! Yangın çıktı
Elektrik kabloları kısa devre yaptı! Yangın çıktı
Toplam 51 emare mahkemeye sunuldu
Toplam 51 emare mahkemeye sunuldu
Tosunoğlu İhale kaybetmeyi hazmedemedi mi?
Tosunoğlu İhale kaybetmeyi hazmedemedi mi?
Narkotikten 'Kıskaç' operasyonu
Narkotikten 'Kıskaç' operasyonu
TEMİNATA BAĞLANDILAR
TEMİNATA BAĞLANDILAR

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim