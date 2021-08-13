Çağlar Yüksel soruşturması: 1 kişi tutuklandı, aracında tabanca ve jop bulundu

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Demirhan'da Gazeteci Çağlar Yüksel'in saldırıya uğraması ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli görülen bir araçta yapılan aramada tabanca ve demir jop bulunması ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Okan Bolatçıoğlu bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Bülent Hapçı olayla ilgili bulguları aktardı. Hapçı Girne'de meydana gelen "Kanunsuz Patlayıcı Madde, Ateşli Silah, Taşıma, Tasarrufu ve Tecavüzü Alet Taşımak" suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Okan Bolatcıoğlu’nun adına kayıtlı ve kullanımında bulunan park halindeki KS 400 plakalı Range Rover marka aracı içerisinde Polis ekipleri tarafından huzurunda yapılan aramada aracın arka koltuğunda markası olmayan siyah renk deri çanta içerisinde muhafaza edilen siyah renk markası meçhul 9 mm çapında tabanca ve şarjörü içerisinde takılı durumda 15 adet 9 mm çapında canlı mermi ve yine ayni aracın ön sağ kapı cep kısmında muhafaza edilen toplam uzunluğu 50 cm olan demirden mamul cop bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis zanlının suçüstü tutuklandığını belirterek soruşturma başlatıldığını belirtti. Polis alınan emarelerin parmak izi ve balistik incelenmesinin yapılacağını ve alınması gereken ifadeler olduğunu belirterek ilk etapta soruşturma maksatlı zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Özge Uğraşın zanlının soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.