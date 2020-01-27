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Çağlar 18 ay hapis yatacak

KKTC’ye 2016 yılında giriş yapıp, üç gün içinde 7 adet sahte çekleri tedavüle süren ve “sahtekârlıkla para temin etmek” suçlaması ile aranan kişi ilan edilen ve 16 Ekim 2019 tarihinde ülkeye giriş yaparken tespit edilen Oğur Çağlar, 18 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Çağlar 18 ay hapis yatacak

KKTC’ye 2016 yılında giriş yapıp, üç gün içinde 7 adet sahte çekleri tedavüle süren ve “sahtekârlıkla para temin etmek” suçlaması ile aranan kişi ilan edilen ve 16 Ekim 2019 tarihinde ülkeye giriş yaparken tespit edilen Oğur Çağlar, 18 ay hapis cezasına çarptırıldı.

27 Ocak 2020 Pazartesi 16:59
Çağlar 18 ay hapis yatacak

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Oğur Çağlar’ın 3 Temmuz 2016 tarihinde saat 18.00 sıralarında KKTC’ye giriş yapıp, ertesi gün, adına yazılı olan 11 bin TL değerindeki 3 ayrı sahte çeki farklı işletmelerde alışverişe karşılık tedavüle sürüp,karşılığında da sahtekârlıkla muhtelif yiyecek, içecek ve temizlik malzemeler ile çek üstü olarak nakit para temin etmişti. “Sahte Çek düzenleme, tedavüle sürme” ve “Sahtekarlıkla Kredi ve Mal temini” suçlamalarıyla tutuklanan Oğur Çağlar, tüm suçlamaları kabul etti. Lefkoşa Ağır Ceza mahkemesini oluşturan Başkan Nüvit Gazi, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Umut İnan’ın huzurunda kararı açıklanan davada kararı Nüvit Gazi açıkladı. Gazi, sanığın işlediği suçun ciddiyetine vurgu yapıp, çek ile alış verişin ekonomik hayatın bir parçası olduğunu, bu tür suçların ticari hayata zarar verdiğini ifade etti. Gazi, ekonomik hayata zarar veren bu tür suçlara kamu yararı gereği caydırıcı ve etkin cezalar verilmesi gerektiğini söyledi. Gazi, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinip, sanığa oybirliği ile 18 ay hapis cezası verdiklerini belirtti.

Anahtar Kelimeler:
Sahte çekOğur Çağlar
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