Buzdolabı yangına neden oldu

02.06.2019 tarihinde, saat 02.00 sıralarında, Yayla’da Reşit KOĞANÇ’a ait ikametgahın doğu kısmındaki garaj içerisinde bulunan buzdolabının kısa devre yapması sonucu bir yangın meydana gelmiştir. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucunda garaj içerisinde bulunan salon aracın sol yan kısmı kısmen yanmış, ön kaput tavan ve arka bagaj kapağı ise tavandan düşen kiremitlerden dolayı hasar görmüştür. Ayrıca garaj içerisinde muhafaza edilen birçok eşya kısmen ve tamamen yanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.