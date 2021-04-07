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Büyük para ihtiyacım için bu işe kalkıştım, ancak bir şey almadım dedi

07 Nisan 2021 Çarşamba 16:36
Büyük para ihtiyacım için bu işe kalkıştım, ancak bir şey almadım dedi
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6.4.21 tarihinde saat 21.45 raddelerinde bir üniversitenin kalmakta olduğu yurt odasından hırsızlık yapmak maksadıyla balkonu kullanarak yan taraftaki şahsın odasına geçen ancak müşteki ile karşılaşıp oradan bir şey almadan ayrılan Fırat Bizlik şikâyet üzerine derdest emri gereği tutuklandı.

Zanlı bugün 07.04.21 tarihinde geceleyin ev açma ve mülke tecavüz suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak ileride davasını görüşülünceye değin 2 ay’ı aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak merkezi cezaevine gönderildi.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı Hasan Boşnak PM Gökhan Kol’u şahadet vermek üzere tanık kürsüsüne çağırdı. PM Kol yemin altında verdiği şahadetinde bir üniversitenin yurt odasında kalan zanlının 06.04.21 tarihinde saat 21.45 raddelerinde hırsızlık yapmak maksadıyla balkonundan yandaki yurt odasının balkonuna geçiş yaptığını ve yan odanın balkonundaki sürme kapı sinekliğini açmak suretiyle içeri giriş sağladığını söyledi.

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Müştekinin kendisini fark etmesiyle bir şey almadan zanlının oda kapısını açıp oradan ayrıldığını belirten Kol, yapılan şikâyet üzerine zanlının derdest emri gereği tutuklandığını söyledi.

Zanlının suçunu ve kendisine okunan yazılı dava tebliğini kabul ettiğine değinen tanık polis, yapılan muhaceret kontrolünde TC vatandaşı olan zanlının 05.01.21 tarihinde 90 günlük turist vizesiyle KKTC’ye geldiğinin tespit edildiğini, vize hitamı olan 05.04.21 tarihinden itibaren de KKTC’de yasal statü olmaksızın ikamet ettiğinin belirlendiğini söyledi.

Savcının sorusu üzerine tanık polis verdiği izahatta, zanlının yapmış olduğu beyanda faaliyet gösteren bir şirketin tüm personeline işlem yapılması yönünde müracaat yapıldığını ancak henüz bir netice alınmadığını bu nedenle zanlının izinsiz ikamet etmekte olduğunu söyledikten sonra davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla zanlının 3 ay süreyle hükümsüz tutuklu olarak merkezi ceza evine gönderilmesini talep etti.

Savcı polisin talep ettiği 3 ay süreyi 2 ay olarak sınırladıktan sonra yargıç tarafından konuşma fırsatı verilen zanlı verdiği cevapta, “Üzgünüm, büyük bir para ihtiyacımdan dolayı bu işe giriştim ancak bir şey almadım” dedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla ve her hâlükârda 2 ay’ı geçmemek kaydıyla zanlının hükümsüz tutuklu olarak merkezi cezaevine gönderilmesi yönünde emir verdi.(MHA)

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Son Güncelleme: 07.04.2021 17:42
Anahtar Kelimeler:
Fırat Bizlik
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