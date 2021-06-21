Burhan İnan 21 gün hapis yatacak

Kamalı Haber

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ali Gencer, zanlı Burhan İnan’ın Lefkoşa’da meydana gelen Müstahdem Tarafından sirkat meselesinden methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 24.01.2020 tarihinde Lefkoşa Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren işletmeciliğini Lefkoşa' da sakin Yıldız Avcı Uslu’nun yaptığı Tree Brothers isimli Asansör şirketinin müstahdemi olan Lefkoşa' da sakin Burhan İnan’ın 22-23.01.2020 tarihlerinde iki adet makbuz karşılığında tahsil etmiş olduğu 395 TL ve 150 Euro paraları tasarrufuna geçirip sirkat ettikten sonra 24.01.2020 tarihinde KKTC' den çıkış yaptığını anlattı.

Polis, zanlının 10.06.2021 tarihinde KKTC' ne giriş yaptığı esnada tespit edilip 10 günlük karantina sürecine müteakip 20.06.2021 tarihinde tutuklandığını belirtti.

Polis, mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını söyleyerek, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 21 günü aşmamak üzere hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesine emir verdi.