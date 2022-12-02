Bunlar tam bir suç makinası

(Kamalı Haber) - Soygun, Zorla İnsan Kaçırma Ve Cıddı Darp suçlarından tutuklanan zanlılar Gamal Abelhafith Ahmed Mohamed, Logman Hamid Salih Mohammed, Shihabeldin Rabiy Ismail Mohamed ve Yousif Saifeldeen Abdel Wahab Ali mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis çavuşu Mustafa Özmüezzin, olguları aktardı. Polis, huzurunuzda bulunan Zanlı 1-Gamal Abelhafıth Ahmed Mohamed, Zanlı 2-Logman Hamıd Salıh Mohammed, Zanlı 3-Shıhabeldın Rabıy Ismaıl Mohamed, Zanlı 4-Yousıf Saıfeldeen Abdel Wahab Alı’nin Soygun, Zorla İnsan Kaçırma Ve Cıddı Darp suçlarından methaldar olduklarını belirtti. Polis, 30.11.2022 tarihinde saat 20.00 raddelerinde Lefkoşa-Küçük Kaymaklı'da, Hamitköy'de sakinler Zanlı 1-Gamal Abelhafith Ahmed Mohamed (E-22), zanlı 2-Logman Hamid Salih Mohammed (E-19), zanlı 3-Shihabeldin Rabiy Ismail Mohamed ve zanlı 4-Yousif Saifeldeen Abdel Wahab Alı’nin, arkalarından konuştuğu gerekçesiyle eski arkadaşları olan müşteki Ahmed Nader’i (E-20) ikametgah plakası tespit edilemeyen bir araçla okula götüreceklerini söyleyip, alıkoyduktan sonra, Hamitköy' de ağaçlık bir bölgeye götürüp müştekinin yüzüne ve başına elleri ile yumruk vurup, ciddi şekilde darp ettikten sonra adı edilenin üzerinde bulunan I Phone 6 marka telefonunu ve 100 Amerikan doları parayı almak suretiyle soysun suçunu işlediklerini anlattı. Polis, zanlıların 01.12.2022 tarihinde tespit edilerek, mahkeme emri gereği tutuklandıklarını ve aynı tarihte zanlı 1’in ikametgahında yapılan aramada müştekiye ait IPhone 6 marka cep telefonunun tespit edilerek emare olarak zapt edildiğini söyledi. Polis, mesele ile ilgili tahkikatın henüz yeni başladığını, halen aranmakta olan emareler, alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleriolduğunu belirtti. Polis, zanlıların serbest kalması halinde aranmakta olan ve alınması gereken ifadelere etki etme olasılığı kuvvetle muhtemel olduğundan zanlıların ilk aşamada 1 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Candaş, zanlıların 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Kaynak: Adalet Kıbrıs