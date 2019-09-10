Bulut Akacan'a 8 gün daha

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Yasa dışı sanal bet soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Okan Erdoğan, Nilay Şahin, Nuh Can Erdal, Burak Çetin, İrfan Önen, Edip Hüseyin Ademoğulları, Elif Çakır, Hüseyin Yiğit Gökdereli ve Bulut Akacan yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Mali Suçlarla Mücadele Amirliği’nde görevli polis çavuşu Yahya Suiçmez, 2017 ve 2018 yılları arasında başlatılan soruşturma kapsamında 29 Ağustos 2019 tarihinde saat 15.00 sıralarında Girne’de FEO Elegan isimli siteye operasyon düzenlediklerini hatırlattı. Polis, operasyonda Okan Erdoğan, Nilay Şahin, Nuh Can Erdal, Batuhan Çetinyürek, Baran Arda, Burak Çetin, İrfan Önen, Edip Hüseyin Ademoğulları ve Elif Çakır’ın tutuklandığını anımsattı. Operasyon tarihinde sitenin 805 numaralı dairesinde yasa dışı sanal bet oynatıldığını tespit ettiklerini belirten polis, 18 bilgisayar, 17 cep telefonu, 7 harici, hard disk, 1 adet USB ve birçok dokümanın emare olarak alındığını ifade etti. Polis, 805 numaralı dairede faaliyet gösteren sitenin adının Dobrabet olduğunu, yapılan soruşturmada söz konusu adresin Akacan’a ait olduğunun belirlendiğini söyledi. Polis çavuşu, operasyonda 805 nolu suç mahallinde 405 sim kart ve 255 banka kartı da bulduklarını açıkladı. Sanal bet işinde iki vardiya halinde çalışıldığını kaydeden polis, operasyonda ele geçirilen kanıtlarla ilgili yapılan incelemeler sonrası Bulut Akacan’ın da tespit edilerek tutuklandığını yineledi.

Polis, zanlı Okan Erdoğan’ın şirket direktörü, zanlı Edip Hüseyin Ademoğulları’nın vardiya sorumlusu, zanlı irfan Önen’in müdür, diğer zanlıların ise ofiste call-center hizmeti verdiklerini söyledi. Polis, Gökdere’nin ise kalabetin sorumlusu, zanlı Akacan’ın ise patron olduğunu belirtti. Polis, Akacan’ın işletmecisi olduğu SPM Property Management’te bulunan üç dairede yasa dışı sanal bet oynatıldığını tespit ettiklerini söyledi. Polis, operasyon tarihi olan 29 Ağustos 2019 tarihinden 9 Eylül 2019 tarihine kadar 12 farklı adreste arama yapıldığını belirtti. Polis, tutuklu bulunan zanlılardan birinin telefonunda tespit edilen 108 sanal bet çalışanından 80’ninin tespit edildiğini, 60 kişinin kimlik bilgelerine ulaşıldığını ifade etti.

29 Ağustos-6 Eylül tarihleri arasında 52 kişiden ifade aldıklarını, 60 kişiyi sorguladıklarını söyledi. Alas kod ismi ile sanal bet faaliyeti gösteren Hüseyin Yiğit Gökdere’nin bu çalışmalar esnasında tespit edilip, Girne’de yakalandığını anımsattı.

Polis, Kalebet ve Dobrebet isimli iki yasa dışı bahis sitesinin 2017 yılı ortalarında beridir faaliyette olduğunu ifade etti. Polis, Kalebet’te 2018 ile 2019 yılı döneminde yasa dışı betten 39 milyon 595 bin TL gelir elde edildiğini, 25 milyon 20 bin 314 TL de gideri olduğunu tespit ettiklerini kaydetti. Polis çavuşu, Dobrabet’te ise 9 milyon 152 bin 386 TL gelir, 6 milyon 724 bin 924 TL gider olduğunu söyledi. Polis, elde edilen suç gelirinin ise yeni kurulan bir şirkete aktarıldığını belirlediklerini açıkladı. Polis, söz konusu şirketle ilgili de soruşturma başlattıklarını söyledi. Polis, 28 kişiden ifade alacaklarını, aranan ve tutuklanması söz konusu olan 3 kişi olduğunu söyledi. Polis, şimdiye kadar alınan 52 ifadenin 45 şinin sanal betle ilgili olduğunu, 5 şinin ise bitcoin ile ilgili olduğunu, sanal para ile de yasa dışı bahis oynatıldığına dair bazı bulgular olduğunu söyledi. Zanlı Akacan’ın çok sayıda şirketi olduğunu, soruşturmanın bu nedenle genişlediğini ifade eden polis, zanlı Gökdere’de bilgisayar ve cep telefonu gibi emareler olduğuna inandıklarını ancak evinde yapılan aramada bir şey bulamadıklarını söyledi.

Polis, gökderenin kullanımında bulunan 500 bin TL değerindeki araçla ilgili soruşturma başlattıklarını söyledi. Zanlının akacana ait kiralık araç şirketinde çalışan bir işçi olduğunu ifade eden polis, söz konusu aracı hangi parayla aldığını araştırılacağını, suç geliri ile almış olma ihtimali bulunduğunu ifade etti.

Polis, Akacan ile diğer zanlıların faaliyet toplantısı yaptığına dair görüntüler elde ettiklerini de söyledi. Polis, operasyonun yapıldığı FEO isimli sitenin güvenlik kamera görüntülerinde sadece 30 ağustos öncesi görüntüler olduğunu, operasyonun 29 ağustosta yapıldığını, görüntülerin uzmanlara inceletileceğini, silinmiş olma ihtimali olduğunu söyledi. Polis, zanlı Okan Erdoğan’ın direktörü olduğu şirket hesabından yüklü nakit çekilişleri yapıldığını, bu konuda da araştırma yaptıklarını söyledi. Zanlıların banka hesap incelemeleri için yazışmaların yapıldığını, dökümlerin alınmaya başladığını kaydeden polis, ayrıca GSM operatörleriyle de yazışma yapılıp bilgi talep edildiğini söyledi. Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlıların 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti. Zanlıların avukatları 8 güne itiraz edince duruşma yapıldı. Avukatlar, zanlılar aleyhinde mahkemeye geçerli bir şahadet sunulmadığını belirterek, süreye itiraz etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar, mahkemeye yeni olguların sunulduğunu, soruşturmanın genişlediğini ifade ederek, polisin istediği 8 gün ek süreyi verdi ancak Akacan ile Erdoğan haricinde yasa dışı sanal bet çalışanları hakkında ivedi bir araştırma yapılarak, erken bitirilmesi yönünde emir verdi.