Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 10°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
101729
ALTIN
228.176
DOLAR
5.3025
STERLİN
6.8639
EURO
5.9989
Sağanak yağmur geliyor
HAVA SICAKLIĞI DÜŞECEK
Trafik kazaları...
Trafik kazaları...
Bulut ağır cezaya havale!
BULUT AĞIR CEZAYA HAVALE!
Girne’de ev yangını
GİRNE’DE EV YANGINI
banner282
Flaş Haber
Bulut ağır cezaya havale!
Kapat

Bulut ağır cezaya havale!

Bulut ağır cezaya havale!

18 Şubat 2019 Pazartesi 17:59
Bulut ağır cezaya havale!

Bulut ağır cezaya havale!

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Korumalarına Erhan Başay ve Zeki Asımoğlu’nun darp ettiren Bulut Akacan ağır ceza mahkemesinde yargılanacak

Girne’de, alacak-verecek meselesi nedeniyle husumetli olduğu Erhan Başay’ın yemek yediği restorana giderek kavga çıkaran ve Erhan Başay ile Zeki Asımoğlu’nu ciddi şekilde darp eden zanlı Bulut Akacan ve iki koruması Orçun Özorçun ile Vasıf Kurbanov dün Girne Kaza Mahkemesi’nde Yargıç Meltem Dündar huzuruna çıktı.

Savunmanın talebi üzerine sanıkların davası evrak üzerinden ağır ceza mahkemesine sevk edildi. Mahkeme, sanıkların davasının ağır cezada belirlenecek bir tarihte başlamasına emir verdi. Sanıklar Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde, “Vahim zarar” “Ciddi darp” suçlarından yargılanacak.

Girne’de 7 Ocak tarihinde meydana gelen olayda, Bulut Akacan, Orçun Özorçun ile Vasıf Kurbanov, Erhan Başay ile Zeki Asımoğlu’nun bulunduğu restorana gitmiş, Bulut Akacan ile Başay arasında tartışma başlamıştı. Çıkan kavgada Akacan ile Orçun Özorçun, Erhan Başay’ı darp ederken, Zeki Asımoğlu da Vasıf Kurbanov tarafından yumruklanmış, ağır yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı.

Son Güncelleme: 18.02.2019 19:44
Anahtar Kelimeler:
Erhan BaşayZeki AsımoğluBulut AkacanOrçun ÖzorçunVasıf KurbanovDarpKavga
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erbay’a 26 ay, Anaçkaya’da 20 ay hapis
Erbay’a 26 ay, Anaçkaya’da 20 ay hapis
Zanlıların tutukluluk süresi uzatıldı…
Zanlıların tutukluluk süresi uzatıldı…
Odeh tutuksuz yargılanacak
Odeh tutuksuz yargılanacak
İki turist tutuksuz yargılanacak
İki turist tutuksuz yargılanacak
Kiracısına tecavüze yeltendi
Kiracısına tecavüze yeltendi
Hamitköy'de uyuşturucu operasyonu
Hamitköy'de uyuşturucu operasyonu
Gazimağusa’da kavga
Gazimağusa’da kavga
TIR içerisinde 33 kaçak göçmen yakalandı…
TIR içerisinde 33 kaçak göçmen yakalandı…
10 gün hapis yatacak
10 gün hapis yatacak
Kavga zanlıları tutuksuz yargılanacak
Kavga zanlıları tutuksuz yargılanacak

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim