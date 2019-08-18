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Bulut, 2 gün tutuklu kalacak!

Bulut, 2 gün tutuklu kalacak!

18 Ağustos 2019 Pazar 18:25
Bulut, 2 gün tutuklu kalacak!

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bir olayı şikâyet etmek için alkol tesiri altında gelen ve karakol içerisinde bağırıp çağıran ve uygunsuz davranışta bulunan zanlı Alican Bulut’un KKTC’de kaçak olduğu da ortaya çıktı. Tutuklanan zanlı bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ali Gencer olayla ilgili bulguları aktardı. Gencer huzurda bulunan zanlı Alican Bulut’un ikametgâh izinsiz, sarhoşluk, rahatsızlık ve uygunsuz tavır ve hareket suçlarından methaldar olduğunu söyledi. Polis zanlının 18 Ağustos 2019 tarihinde saat 00.30'da Lefkoşa'da umumi bir yer olan Lefkoşa Polis Müdürlüğü Adli Şube şikâyet odası içerisinde nefesinde %133 promil etil alkol bulunduğu bir esnada makul mazereti olmaksızın yüksek sesle "kimmiş benim mekanımı dağıtan" deyip rahatsızlık çıkarmış akabinde ellerini ve kollarını gelişi güzel suretle sağa ve sola sallayarak uygunsuz tavır ve harekette bulunup sarhoşluk suçunu işlediğini söyledi. Polis zanlının suçüstü gereği tutuklandığını ve yapılan ileri soruşturmada 13.02.2019 tarihinden itibaren KKTC'den izinsiz olarak bulunduğunun tespit edildiğini belirtti.

Polis memuru Gencer mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın yeni olduğunu zanlının ifade vermeyip tasarrufunda bulunan pasaportun ise süresinin dolmuş olduğunu belirtti. Zanlının yeni pasaportunun da olup olmadığının araştırılacağını ayrıca bazı sözlü iddialarda bulunduğunu da belirten polis ilk etap da zanlının 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
AlkolKacakAlican Bulut
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