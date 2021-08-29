Bülent Ersoy'un orkestrası teminatla serbest

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Bülnet Ersoy’un Nuhun Gemisi Otel’de vereceği konser için ülkemize gelen orkestrasının sahte PCR belgeleri ile kayıt yaptıran zanlılar Anıl Yıldız, Mert Elmas, Adnan Yavuzer, Kadir Göksu, Şükrü Büyükçınar, Evren Şenyaylar, Onur Yılgar, Abdulsamet Çelikel, Ahmet İzgi, Kemal Okyay, Mehmet Yiğit, Birsel Şirin ile kayıt yaptırmaya çalıştıkları sırada fark edilen zanlılar Bülent Zoroğlu, Uğurcan Sesler, Salik Kemancı, Onur Özelçağlayan, Coşkun Küçükkığılcım, Berk Özçam, Suat Diril, Türker Dinletir, Salih Sakarya tutuklandılar. Zanlılar akabinde önce PCR testleri yapılarak konsere gelenler mağdur olmasın diye konsere katılmalarına polis nezaretinde olanak sağlandı daha sonrada zanlılar konserin ardından yeniden karakola getirilip mahkemeye çıkarıldılar. Mahkemeye ayrıca söz konusu sahte PCR belgelerini hazırladığı gerekçesi ile tutuklanan İskele Belediyesi Sağlık Şubesinde görevli ve PCR testlerinden sorumlu olduğu öğrenilen zanlı Yılcay Takar’da tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Yücel Kuşcuoğlu olayla ilgili bulguları aktardı. Kuşcuoğlu, huzurda bulunan zanlıların “Evrak Sahteleme, Sahtelenmiş Evrağı Tedavüle Sürme, Sahte Davranışla Kayıt Temini ve Sahte Davranışla Kayıt Temin Etmeye Teşebbüs Etmek” suçlarına methaldar olduklarını söyledi. Polis 28 Ağustos 2021 tarihinde saat 09.15 raddelerinde Ercan Havalimanı’nda, Bafra’da faaliyet gösteren Nuhun Gemisi isimli Hotel’ de ayni gün Bülent ERSOY’ un vereceği konserde orkestra ekibi olarak gelen zanlılar Anıl Yıldız, Mert Elmas, Adnan Yavuzer, Kadir Göksu, Şükrü Büyükçınar, Evren Şenyaylar, Onur Yılgar, Abdulsamet Çelikel, Ahmet İzgi, Kemal Okyay, Mehmet Yiğit, Birsel Şirin beraberlerinde bulunan 26 Ağustos 2021 tarihli sahte olarak adlarına düzenledikleri KKTC sağlık bakanlığına ait PCR testlerini KKTC’ye giriş yapabilmek için hava limanında görevli memura verip tedavüle sürüp sahte davranışla kayıt temin ettiklerini söyledi. Polis yine ayni ekiple birlikte gelen zanlılar Bülent Zoroğlu, Uğurcan Sesler, Salik Kemancı, Onur Özelçağlayan, Coşkun Küçükkığılcım, Berk Özçam, Suat Diril, Türker Dinletir, Salih Sakarya’nın ise beraberlerinde bulunan 26.08.2021 tarihli sahte olarak adlarına düzenledikleri KKTC sağlık bakanlığına ait PCR testlerini KKTC’ ne giriş yapabilmek için hava limanında görevli memura verip tedavüle sürüp sahte davranışla kayıt temin etmeye teşebbüs ettikleri sırada tespit edilerek tutuklanmışlardır.

Polis memuru Yücel Kuşcuoğlu mesele ile ilgili olarak yapılan soruşturmada İskele’ de sakin zanlı Yılcay TAKAR’ın şuan aranmakta olan bir şahsın telefon hattı üzerine zanlılar adına sahte olarak düzenlenen negatif PCR test sonuçlarını whatsapp elektronik haberleşme programı üzerinden gönderdiği, bu kişininde orkestra şefi Onur ÖZELÇAĞLAYAN’ a yine whatsapp üzerinden gönderdiği, adı edileninde orkestra ekibindeki görevli whatsapp grubunda paylaştığı tespit edildiğini mahkemeye aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın kısmen tamamlandığını söz konusu sahte PCR testlerini sağladığı düşünülen zanlı Yılcay Takar ve aranan 3 kişinin olması nedeni ilk etapta zanlı Takar’ın 3 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti. Polis ayrıca diğer orkestra görevlisi zanlıların soruşturmaya etki etme olasılığı bulunmadığından teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlı Yılcay Takar’ın soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verirken Diğer zanlıların da yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 2 gün polise ispati vücutta bulunmaları ve 10 bin TL değerinde nakit teminat yatırmaları koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.