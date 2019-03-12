Bulduğu telefon başına dert oldu

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da bir restoranda unutulan cep telefonunu çaldığı belirlenen zanlı Dilini Nadeesha Sheınudeen, tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meseleyle ilgili olarak olguları aktaran polis memuru Buket İnce, zanlı Dilini Nadeesha Sheınudeen’in, Sirkat suçuyla methaldar olduğunu belirtti.

İnce, zanlının 01.11.2018 tarihinde Lefkoşa'da sakin Dilfuza Babayeva’nın kullanımında bulunan 400 TL değerindeki siyah renk Samsung marka Galaxy Note II model cep telefonu ve içerisinde takılı bulunan 30 TL değerindeki hattı, bırakılmış olduğu Ada Restoran içerisinden sirkat ettiğini belirtti. İnce, zanlının 11.03.2019 tarihinde Lefkoşa'da tespit edildiğini ve söz konusu cep telefonunun zanlının ikametgahında bulunup emare alındığını söyledi. İnce, “Bu safhada zanlı aleyhinde başlattığımız tahkikat tamamlanmıştur. Zanlı kendisine yapılan yazılı dava tebliğinde aleyhindeki ithamları kabul etmektedir. Zanlı Srilanka vatandası olup 34 yaşındadır, işsizdir ve KKTC de kaçak olarak bulunmaktadır. Zanlının ilerde davasının mahkemede görüşülence kadar uygun bir teminata

bağlanmasını talep ederim” dedi.

Huzurda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan zanlının ilerde görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile 15 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.