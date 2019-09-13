Bulduğu cep telefonunu çaldı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da bir şahsın düşürmüş olduğu cep telefonunu çalan zanlı Batinda Olaleye kamera görüntülerinden tespit edilerek tutuklandı. Tutuklanan zanlının ülkede kaçak olarak kaldığı da tespit edildi. Zanlı bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Mertcan Köse olayla ilgili bulguları aktardı. Köse huzurda bulunan zanlı Batinda Olaleye’nin 23 Ağustos tarihinde saat 16.15'te Taşkınköy'de bulunan Lc Waikiki isimli işyerinin park alanında müşteki F.T’nin düşürmüş olduğu altın renkli kılıf içerisinde muhafaza edilen Samsung marka S7 Edge model cep telefonunun bularak çaldığını söyledi. Polis kamera görüntülerinden tespit edilerek tutuklandığını ve yapılan muhaceret kontrolünde ise ülkede Aralık 2016 tarihinden itibaren kaçak olarak kaldığını söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın tamamlandığını ve söz konusu telefonun zanlının tasarrufunda bulunarak emare yapıldığını mahkemeye aktardı. Polis memuru Mertcan Köse aktarmış olduğu olgular ışığında ülkede kaçak olarak bulunan zanlının mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu ülkede kaçak olarak bulunan zanlının ilerde görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile 1 ayı geçmeyen bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.