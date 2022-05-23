Bugünkü vaka sayıları açıklandı

KKTC'de son 24 saatte 12 bin 21 test yapılırken, 40 pozitif vakaya rastlandı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, vakaların 20’si Lefkoşa, 6’sı Girne, 11’i Mağusa, 2’si Güzelyurt, 1’i Lefke bölgesinden.

23 Mayıs 2022 Covid-19 genel durumu şöyle:

“Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.976.133

Toplam Vaka Sayısı: 94.735

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 94.111

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 389

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 6

Karantinadaki Vaka Sayısı: 383

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 237

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı: 137”