Bugünkü vaka sayıları açıklandı

KKTC'de son 24 saatte 12 bin 21 test yapılırken, 40 pozitif vakaya rastlandı.
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, vakaların 20’si Lefkoşa, 6’sı Girne, 11’i Mağusa, 2’si Güzelyurt, 1’i Lefke bölgesinden.
23 Mayıs 2022 Covid-19 genel durumu şöyle:
“Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.976.133
Toplam Vaka Sayısı: 94.735
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 389
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 6
Karantinadaki Vaka Sayısı: 383
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 237
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı: 137”