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Bugünkü vaka sayıları açıklandı

23 Mayıs 2022 Pazartesi 18:57
Bugünkü vaka sayıları açıklandı

KKTC'de son 24 saatte 12 bin 21 test yapılırken, 40 pozitif vakaya rastlandı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, vakaların 20’si Lefkoşa, 6’sı Girne, 11’i Mağusa, 2’si Güzelyurt, 1’i Lefke bölgesinden.

23 Mayıs 2022 Covid-19 genel durumu şöyle:

“Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.976.133       

Toplam Vaka Sayısı: 94.735                        

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İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 94.111                                 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 389            

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 6    

Karantinadaki Vaka Sayısı: 383           

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 237          

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı: 137”

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