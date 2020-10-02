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Buğra Nil KAPTAN 30 yaşında hayata veda etti

İskele’de kalmakta olduğu daire içerisinde rahatsızlanarak önce Gazimağusa Devlet Hastanesi ve ardından Yakın Doğu Hastanesi yoğun bakım servisine kaldırılan Buğra Nil KAPTAN (K-30), 1.10.2020 tarihinde tedavi görmekte olduğu Yakın Doğu Hastanesinde yaşamını yitirdi

02 Ekim 2020 Cuma 16:32
Buğra Nil KAPTAN 30 yaşında hayata veda etti
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ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM

       19.09.2020 tarihinde, İskele’de kalmakta olduğu daire içerisinde rahatsızlanarak önce Gazimağusa Devlet Hastanesi ve ardından Yakın Doğu Hastanesi yoğun bakım servisine kaldırılan Buğra Nil KAPTAN (K-30), 1.10.2020 tarihinde tedavi görmekte olduğu Yakın Doğu Hastanesinde yaşamını yitirmiştir. Adı edilenin yapılan otopsisinde ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alınmış olup, kesin ölüm sebebi yapılacak otopsisinin ardından belirlenecektir. Soruşturma devam etmektedir.   

 

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU       
1.    01.10.2020 tarihinde saat 19:30 sıralarında Boğazköy’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucu başka bir şahıs tarafından yol kenarına  bırakılan yaklaşık 280 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile yaklaşık 180 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi, almak için araç ile olay yerine gelen S.O.A.(E-38) suçüstü tespit edilerek tutuklanmıştır. Akabinde bahse konu araçta yapılan aramada yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan 1 adet ucu yanık sarma sigara ve içerisinde tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan 4 adet sarma sigara izmariti bulunarak emare olarak alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

2.         01.10.2020 tarihinde, saat 20:00 sıralarında, Hamitköy’de Ali Hoca Sokak üzerinde şüpheli olarak görülen S.D.K.(E-23)’nin üzerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Akabinde yürütülen ileri soruşturmada mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen G.F.(E-39)’nin ikametgahında yapılan aramada ise yaklaşık 110 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, yaklaşık 15 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve yaklaşık 2 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

KANUNSUZ PATLAYICI MADDE TASARRUFU  

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          01.10.2020 tarihinde, saat 14:30 sıralarında, Girne’de Şht. Mehmet Mustafa Sokak üzerinde S.K.K.(E-27)’nin kullanımda bulunan araçta polis tarafından yapılan aramada kanunsuz patlayıcı madde sınıfına giren, muhtelif modellerde (maytap, sis meşalesi, volkan  vb) 211 adet patlayıcı madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.  

HIRSIZLIK                                                                                                                                            

1.    28.09.2020 tarihinde,  saat 01:30 sıralarında Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir iş yeri önünde tamir maksatlı bulunan Ali ÇAVUŞOĞLU’na ait 125 cc ATV motor çalınmıştır. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen M.H.Y(E-24) tutuklanmıştır.  olup, soruşturma devam etmektedir.

2.     01.10.2020 tarihinde saat 11:30sıralarında Göçmenköy’de faaliyet gösteren Lucky Brothers isimli markete müşteri olarak giden H.Ö.(E-50)’nün market içerisinde almış olduğu 4 şişe alkollü içkiyi ödemeden market dışına çıkarmak suretiyle çaldığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

İZİNSİZ ATEŞ YAKMAK        
      01.10.2020 tarihinde, saat 15:00 sıralarında, Arıdamı köyünde H.U.(E-50)’nun kendisine ait arazi içerisindeki anızları temizlemek maksadıyla gerekli emniyet tedbirlerini almadan ihmalkarlık göstererek ateş yaktığı tespit edilmiştir.  Bahse konu şahıs hakkına yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir. 

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Anahtar Kelimeler:
Gazimagusa Devlet HastanesiBuğra Nil KAPTAN
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