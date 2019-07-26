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Bu devirde eniştene bile güvenmeyeceksin!

Bu devirde eniştene bile güvenmeyeceksin!

26 Temmuz 2019 Cuma 17:54
Bu devirde eniştene bile güvenmeyeceksin!

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de meydana gelen “sahte evrak düzenleme, tedavüle sürme ve sahtekârlıkla mal temini” suçlarından tutuklanan ünlü işadamı Mehmet Eminoğlu ile suç ortağı Serdar Özbekoğlu bugün Girne’de mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli Polis memuru Halil Drangoz, Mehmet Eminoğlu’nun 04.07.2019 tarihinde, Gizem Aksun’a ait Güzelyurt’ta bulunan iki ayrı dairenin devrine ilişkin vekaletnemeye sahte imza atıp, tasdik memuru Özbekoğlu’ba onaylattıktan sonra konu belgeyi Girne Tapu ve Kadastro Dairesinde görevli memura vererek tedavüle sürüp taşınmaz malları kendisine ait Investment inşaat şirketi adına devrini sağlayıp sahtekârlıkla mal temin ettiğini söyledi. Polis, şikâyetin 26 Temmuz’da yapıldığını, zanlıların dün tutuklandığını, özbekoğlu’nun ifadesinde eniştesi olduğu için Eminoğlu’na güvendiğini, vekâletnameyi onayladığını, ayrıca aynı yolla 6 tane vekaletnamaya daha onay verdiğini itiraf ettiğini söyledi. Soruşturmanın devam ettiğini, incelenecek evraklar olduğunu kaydeden polis, her iki zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına ve doktor kontrolünden geçirilmesine emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
SahteEvrakMehmet EminoğluSerdar Özbekoğlu
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