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Böyle suç çetesi görülmedi!
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Böyle suç çetesi görülmedi!

Böyle suç çetesi görülmedi!

27 Aralık 2019 Cuma 18:38
Böyle suç çetesi görülmedi!

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne, Gazimağusada hırsızlık yaptıkları tespit edilerek tutuklanan Neşe Demirel, Serhan Yıldırım, Osman Aydın, Uğur Bayraktar ve Zeki Yener bugün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

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Polis, zanlıların 2019 yılı Aralık ayı içerisinde Girne, Alsancak ve Mağusa’da meydana gelen “Geceleyin Ev Açma”, “Ev Açma”, “İkametgâhtan Sirkat”, “Mülke Tecavüz” ve “Kasti Hasar” suçlarından methaldar olduklarını belirtti. Polis, ilk tespitlere göre 9 farklı evden sirkat yapıldığını, soruşturmanın derinleşmesiyle birlikte bu sayının artmasının kuvvetle muhtemel olduğunu dile getirdi. Polis, Girne bölgesinde Aralık ayı içerisinde, Doğanköy’de M.D’ye ait ikametgâhtan bir adet kol saati ve muhtelif ziynet eşyalarını, Alsancak’ta O.B’ye ait ikametgâhtan 80 Euro nakit parayı, A.K’ye ait ikametgâhtan muhtelif kol saatleri ve ziynet eşyalarını ve Çatalköy’de, Ş.D.’ye ait ikametgâhtan ise bir adet kol saati ve muhtelif ziynet eşyaların sirkat edildiğini aktardı.

Polis, zanlı Neşe Demirel’in 24 Aralık tarihinde Girne’de çalıntı bir saati kuyumcuya satmak isterken tespit edildiğini, takibe alındığını, tam park halindeki araca binerken yakalandığını ifade etti. Polis, Serhan Yıldırım, Osman Aydın, Uğur Bayraktar’ın da araçta tespit edildiğini ifade etti. Zanlıların kaldığı yere gidildiğini, Zeki Yener’in de orada tespit edildiğini kaydeden polis, çalıntı saatler ve ziynet eşyalarının da bulunduğunu ifade etti. Polis, ayrıca zanlıların aracının arka kısmında çekiç de bulduklarını söyledi. Polis, yapılan soruşturmada zanlıların Gazimağusa ve İskele’de de hırsızlık yaptıklarının belirlendiğini anlattı. Polis, zanlıların çaldıkları bazı takıları Gazimağusa ve Lefkoşa’daki kuyumculara sattıklarının belirlendiğini aktardı.  Polis, zanlılardan Serhan ve Zeki’nin ifade verdiklerini belirtti. Tüm zanlıların kaçak yollardan güneye gidip geldiklerini de kaydeden polis, mahkemeye çıkarılarak haklarında 2 gün emir alınan zanlılarla ilgili soruşturmanın sürdüğünü, 7 kişiden ifade aldıklarını, 20 kişiden daha ifade alacaklarını,  Mağusa ve İskelede de soruşturma yapılacağını belirterek, zanlıların 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar zanlıların 7 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Neşe DemirelSerhan YıldırımOsman AydınUğur BayraktarZeki YenerGirneGazimagusaIskele
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