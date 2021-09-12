Böyle komşu olmaz olsun!

Kamalı Haber

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis Memuru Emrah Cihangir olayla ilgili bulguları aktardı.

Cihangir huzurda bulunan zanlı Cihangir Tip’in 11 Eylül 2021 tarihinde Bostancı'da 16.00 raddelerinde aynı yerde sakin Zanlı Cihangir Tip komşusu M.E’ye ait ikametgâhın batıya bakan kilitsiz mutfak kapısını açıp içeriye giriş sağladıktan sonra oturma odası içerisinde bulunan şahsa ait Honda marka aracın anahtarı ve 2 adet kapı anahtarını sirkat ettiğini söyledi.

Polis zanlının derdest emri gereği tutuklandığını ve tasarrufunda bulunan anahtarların emare olarak alındığını ancak araç anahtarının henüz bulunamadığını mahkemeye aktardı.

Polis zanlının beyanlarının teyit ve tekzip edileceğini sokağı gören kameraların inceleneceğini ayrıca aranan emare olduğundan zanlının ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadet değerlendiren Yargıç Mine Serden zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.