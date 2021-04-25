Boya yaparken düştü

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, 24.04.2021 tarihinde saat 07:30 sıralarında Gönyeli İlkokulu’nda yapımı devam eden derslikler nedeni ile 2. Katta bulunan koridorda sehpa üzerinde boya yapmakta olan Oğuz Yılmaz YILDIZ(E-21) dengesini kaybederek yaklaşık 1.5 metre yükseklikten düşerek yaralanmıştır. Oğuz Yılmaz YILDIZ kaldırılmış olduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk yardım tedavisine müteakip acil serviste müşahade altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.