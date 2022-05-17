Bostancı’da hırsızlık

Bostancı’da, Diler Özder’e ait evden ziynet eşyaları çalındı. Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturmada meselede zanlı olarak görülen M.İ.(K-24) tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.
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