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Bostancı'da hırsızlık

2 kişi tutuklandı..

17 Aralık 2020 Perşembe 13:13
Bostancı'da hırsızlık
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23-30.03.2020 tarihleri arasında Güzelyurt’ta, Bostancı’da sakin Seçkin BİRKOLLU’ya ait ambarın kapısı hasar yapılmaksızın açılarak içeriye girilmiş ve içerisinden 1 adet kırıcı, kırıcıya ait 3 adet uç, 2720 metre uzunluğundaki çeşitli ebatlarındaki elektrik kablosu ve 50 kilo hurda elektrik kablosunun çalındığı tespit edilmiştir.

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Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen M.T. (E-22) tutuklanmış olup, yapılan ileri soruşturmada ambar içerisinden çalmış olduğu kırıcıyı İ.O.(E-52)’ya 650 TL karşılığında satarak sahtekarlıkla para temin ettiği tespit edilmiştir.

Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir

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Anahtar Kelimeler:
Bostancıda Hırsızlıkçaldığı Malı SattıSeçkin Birkollu
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