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Boşanmak isteyen eşine “ölümün benim elimden olacak” dedi

Tutuklanan şahıs yargılanıncaya kadar teminata bağlandı

23 Aralık 2020 Çarşamba 19:46
Boşanmak isteyen eşine “ölümün benim elimden olacak” dedi
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21.12.20 tarihinde Gazimağusa’da kalmakta oldukları ikametgahta tartıştığı ve kendisi ile boşanmak için mahkemeye başvurduğunu söyleyen eşi Y.K’ ye, “ölümün benim elimden olacak, benden boşanmaycan, bıçaklarım, a…nı, dilini s….im “ diyerek şiddet tehdidinde bulunan Ömer Kızıl şikayet üzerine 22.12.20 tarihinde polis tarafından tutuklandı.

Zanlı bugün 23.12.20 tarihinde şiddet tehdidi suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlandı.

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Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Fırat Kızıltunçlar ilk tanık olarak PM Löğmen Yücetürk’ü tanık olarak çağırdı. PM Yücetürk şahadetinde, zanlının 21.12.20 tarihinde saat 20.00 raddelerinde ikametgahları içerisinde tartıştığı eşi Y.K’ nin kendisinden boşanmak için mahkemeye başvurduğunu söylemesi üzerine zanlının eşine hitaben “ölümün benim elimden olacak, benden boşanmaycan, bıçaklarım, a..nı, dilini s…,im” diyerek şiddet kullanma tehdidinde bulunduğunu söyledi.

Zanlının şikâyet üzerine 22.12.20 tarihinde derdest emri gereği tespit edilerek tutuklandığını söyleyen PM Yücetürk, zanlıya bugün itibarıyla yazılı dava tebliğ ettiğini ve zanlının aleyhine getirilen suçlamaları kabul etmediğini belirtti.

Tahkikatın bundan sonraki kısmına etki etme olanağı bulunmadığını belirten PM Yücetürk, KKTC vatandaşı olan zanlının davası görüşülünceye değin teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla KKTC haricine çıkışını men ederek 3000 TL nakdi teminat ödemesi ve KKTC vatandaşı muteber bir şahsın 75 bin TL şahsi kefalet senedi imzalaması şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi. (MHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ömer Kızıl
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