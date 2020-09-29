Boşanma aşamasındaki eşini zor kullanarak kaçırdı!

Mağusa Haber Ajansı

Zanlı bugün 29.9.20 tarihinde “zorla insan kaçırma ve darp” suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görüşülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlandı.

Bu günkü teminat duruşmasında iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Hüseyin Eser ilk tanık olarak tahkikat memuru Gökhan Yıldırım’ı şahadet vermeye çağırdı. PM Yıldırım yemin altında verdiği şahadetinde olgularla ilgili mahkemeye bilgi aktardı.

KENDİSİYLE BARIŞMASINI SAĞLAMAK MAKSADIYLA EŞİNİ ZOR KULLANARAK KAÇIRDI.

PM Yıldırım şahadetinde, zanlının 28.9.20 tarihinde Gazimağusa’da, asfalt yol içerisinde konuşmakta olduğu boşanma aşamasındaki eşi H.A’yı kendisi ile barışmasını sağlamak düşüncesiyle kollarından ve ayaklarından çekip darp ettikten sonra kucaklamak suretiyle rızası hilafına kullanımındaki ZRA 918 plakalı aracın arka koltuğuna atıp oradan ayrıldığını söyledi. Müştekiyi Çanakkale göleti yakınlarında ormanlık bir yere götürdüğünü belirten tanık polis, eşinin şikâyetçi olması sonucu aynı gün derdest emri gereği tutuklandı.

ZANLI İFADESİNDE VE KENDİSİNE OKUNAN YAZILI DAVA TEBLİĞİNDE SUÇUNU KABUL ETTİ.

Zanlının vermiş olduğu gönüllü ifadesinde ve kendisine okunan yazılı dava tebliğinde suçunu kabul ettiğini belirten PM Yıldırım, tahkikatın bundan sonraki bölümünde zanlının tutukluluğunu gerektirecek kısımların tamamlandığına değindikten sonra güvenlik görevlisi olarak çalışan ve KKTC vatandaşı olan zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şehadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler zanlının ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla KKTC haricine çıkışını men ederek 7000 TL nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber bir kişinin imza edeceği 100 Bin TL’lık şahsi kefalet senedi karşılığı serbest kalması yönünde emir verdi.