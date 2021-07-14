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Boşandığı eşini darp eden şahıs teminatı ödeyemediği için cezaevine gönderildi

14 Temmuz 2021 Çarşamba 17:31
Boşandığı eşini darp eden şahıs teminatı ödeyemediği için cezaevine gönderildi

(MHA – 14-07-2021 ) 10 yıl önce ayrıldığı ve kendisiyle barışmayı kabul etmeyen eski eşini darp edip ölümle tehdit eden U.A. teminat şartlarını yerine getirinceye kadar cezaevine gönderildi.

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12.07.2021 tarihinde tutuklanan zanlı bugün 14.07.2021 tarihinde özel hayatı gizliliğini ihlal, şiddet kullanma tehditi, darp ve rahatsızlık suçlarından Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç huzuruna çıkarıldı.

Yargıç zanlının KKTC dışına çıkışını men ederek 3000 TL nakdi teminat ödemesi, KKTC vatandaşı bir kefilin 50.000 TL’lik Kefalet Seneti imzalaması şartıyla serbest kalması yönünde emir verirken, şartları yerine getiremeyen zanlı hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderildi.(MHA)

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