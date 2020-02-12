banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
kapalı
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
120049
ALTIN
305.483
DOLAR
6.0506
STERLİN
7.8550
EURO
6.5892
Özersay liderimiz olacakmış!!!!
Özersay liderimiz olacakmış!!!!
Maliye’den cesur karar!
Maliye’den cesur karar!
KKTC’nin unutulan hastaları
KKTC’nin unutulan hastaları
İkinci perde başladı…
İkinci perde başladı…

“Borcunu Ödemezsen Seni Öldürürüm” Diyerek Tehdit Etti

Gazimağusa’da 11.2.20 tarihinde Ahmet Tepeci bir işyerinde alacağı olduğu A.A’yı 65 Bin TL’lik borcunu ödemez ise “seni öldürüm gerekirse, 7 yaşındaki çocuğumda öksüz kalır” diyerek, A.A’yı öldürmekle tehdit ettiği iddiasıyla tutuklandı.

“Borcunu Ödemezsen Seni Öldürürüm” Diyerek Tehdit Etti

Gazimağusa’da 11.2.20 tarihinde Ahmet Tepeci bir işyerinde alacağı olduğu A.A’yı 65 Bin TL’lik borcunu ödemez ise “seni öldürüm gerekirse, 7 yaşındaki çocuğumda öksüz kalır” diyerek, A.A’yı öldürmekle tehdit ettiği iddiasıyla tutuklandı.

12 Şubat 2020 Çarşamba 16:40
“Borcunu Ödemezsen Seni Öldürürüm” Diyerek Tehdit Etti

Borcunu ödemezsen seni öldürürüm diyerek tehdit etti

banner317
Gazimağusa’da 11.2.20 tarihinde Ahmet Tepeci bir işyerinde alacağı olduğu A.A’yı 65 Bin TL’lik borcunu ödemez ise “seni öldürüm gerekirse, 7 yaşındaki çocuğumda öksüz kalır” diyerek, A.A’yı öldürmekle tehdit ettiği iddiasıyla tutuklandı.

Zanlı bugün 12.2.20 tarihinde şiddet tehdidi suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldı. Şahıs Hakkında bir kefil ve 40 Bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesi şartıyla serbest kaldı. (MHA)

banner335
Son Güncelleme: 12.02.2020 18:21
Anahtar Kelimeler:
BorçTehditGazimagusa
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tecavüz Suçlusu, 7 Ayrı Suçtan Ceza Aldı
Tecavüz Suçlusu, 7 Ayrı Suçtan Ceza Aldı
Koyun Hırsızlarına Hapis!
Koyun Hırsızlarına Hapis!
Sınır İhlalinde, Tutukluluk Süresi Uzatıldı
Sınır İhlalinde, Tutukluluk Süresi Uzatıldı
Türkiye’de Aranan Suçlu KKTC’de Yakalandı
Türkiye’de Aranan Suçlu KKTC’de Yakalandı
Restoranda yangın çıktı
Restoranda yangın çıktı
Hayvan hırsızları tutuklandı
Hayvan hırsızları tutuklandı
Lapta'da hırsızlık
Lapta'da hırsızlık
Uyuşturucu zanlısı tutuksuz yargılanacak
Uyuşturucu zanlısı tutuksuz yargılanacak
9.800 ABD Dolarını Tasarrufuna Geçiren Begench’e 7 Ay Hapis
9.800 ABD Dolarını Tasarrufuna Geçiren Begench’e 7 Ay Hapis
Lefkoşa’da Sınır İhlali
Lefkoşa’da Sınır İhlali

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim