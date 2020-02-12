Borcunu ödemezsen seni öldürürüm diyerek tehdit etti

Gazimağusa’da 11.2.20 tarihinde Ahmet Tepeci bir işyerinde alacağı olduğu A.A’yı 65 Bin TL’lik borcunu ödemez ise “seni öldürüm gerekirse, 7 yaşındaki çocuğumda öksüz kalır” diyerek, A.A’yı öldürmekle tehdit ettiği iddiasıyla tutuklandı.

Zanlı bugün 12.2.20 tarihinde şiddet tehdidi suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldı. Şahıs Hakkında bir kefil ve 40 Bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesi şartıyla serbest kaldı. (MHA)