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Boğulma tehlikesi geçiren 4 kişi kurtarıldı

Boğulma tehlikesi geçiren 4 kişi kurtarıldı

22 Eylül 2019 Pazar 12:05
Boğulma tehlikesi geçiren 4 kişi kurtarıldı

22.09.2019 tarihinde saat 01.45  sıralarında Kalecik’te, karadan 3.8 deniz mili açıklarında 5.5 metre uzunluğundaki, fiber tekne ile balık avlamak için denize açılan Aziz İLDİR (E-55), Kemal Can ÜNLÜARICI (E-41), Sadettin YILMAZ (E-47) ve Duran YÜCEYÜKSEL (E-42) olumsuz hava koşullarından dolayı teknenin alabora olup, batması sonucu adı edilenler boğulma tehlikesi geçirmişlerdir. Aynı gün adı edilenler saat 07.15’de Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı helikopterler ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılarak karaya çıkarılmışlardır. Bahse konu şahısların tedavileri halen Gazimağusa Devlet Hastanesini Acil Servis’de  devam etmekte olup; soruşturma devam etmektedir.     

Son Güncelleme: 22.09.2019 13:18
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