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Boğazköy’de uyuşturucu operasyonu

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Ekipleri tarafından Boğazköy’de düzenlenen operasyonda 280 gram hintkeneviri, 180 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde ile yakalanan Smart Abeyewe bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

05 Ekim 2020 Pazartesi 19:31
Boğazköy’de uyuşturucu operasyonu
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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Ekipleri tarafından Boğazköy’de düzenlenen operasyonda 280 gram hintkeneviri, 180 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde ile yakalanan Smart Abeyewe bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Narkotik Şube’de görevli polis memuru İbrahim Atabek, 1 Ekim saat 19.30 sıralarında aldıkları ihbar üzerine Boğazköy’de pusuya yattıklarını söyledi. Polis, zanlının bir şahıs tarafından yol kenarına bırakılan 280 gram hintkeneviri  ve 180 gram  sentetik cannabinoid türü uyuşturucu maddeyi, almak için araç ile olay yerine geldiği esnada tutuklandığını ifade etti.

Atabek, zanlının aracında da arama yapıldığını, 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde, içerisinde tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan 1 adet ucu yanık sarma sigara ve içerisinde tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan 4 adet sarma sigara izmariti bulunarak emare olarak alındığını ifade etti. Tutuklanan zanlı hakkında soruşturma başlatıldığını kaydeden polis, aranan şahıslar, alınması gereken ifadeler olduğunu belirterek, 7 güne ek süre ile tutukluluk talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

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Anahtar Kelimeler:
Smart AbeyeweUyuşturucu
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