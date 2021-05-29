banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Akıl oyunları
Akıl oyunları
Cumhurbaşkanlığı gerçekten bilim üretiyor mu?
Cumhurbaşkanlığı gerçekten bilim üretiyor mu?
Aynı tas aynı hamam…
Aynı tas aynı hamam…
Bayrağa saldırmanın cazibesi
Bayrağa saldırmanın cazibesi
banner376

Boğazköy'de uyuşturucu!

29 Mayıs 2021 Cumartesi 10:23
Boğazköy'de uyuşturucu!
banner337

banner341
28.05.2021 tarihinde, saat 18:30 sıralarında Boğazköy’de, Şht Şenay Özdayı Caddesi üzerinde park halinde bulunan araç içerisinde şüpheli vaziyette görülen M.N.Ç.(E-45) ve O.O.(E-45)’nun üzerlerinde ve konu araç içerisinde polis tarafından yapılan aramada  yaklaşık 2 gram ağırlığında eroin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 7 adet alüminyum folyo parçası ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 1 adet hassas terazi bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.

banner360
Anahtar Kelimeler:
PolisUyuşturucuKktcBoğzaköy
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yaralama zanlısı mahkemeye çıkarıldı
Yaralama zanlısı mahkemeye çıkarıldı
Tecavüz soruşturması devam ediyor, zanlıya 8 gün daha tutukluluk
Tecavüz soruşturması devam ediyor, zanlıya 8 gün daha tutukluluk
İzinsiz ikamet ettikleri belirlenen 2 şahıs ihraç edilmeyi bekliyor
İzinsiz ikamet ettikleri belirlenen 2 şahıs ihraç edilmeyi bekliyor
23550 TL tutarındaki altının kuyumcuda bozdurulduğu belirlendi
23550 TL tutarındaki altının kuyumcuda bozdurulduğu belirlendi
Kız kardeşine tecavüz iddiası
Kız kardeşine tecavüz iddiası
Biri tutuklu, diğeri tutuksuz yargılanacak
Biri tutuklu, diğeri tutuksuz yargılanacak
İki kişi aranıyor
İki kişi aranıyor
Uyuşturucu soruşturması devam ediyor
Uyuşturucu soruşturması devam ediyor
1'i tutuklu 1'i tutuksuz yargılanacak
1'i tutuklu 1'i tutuksuz yargılanacak
Polis haberleri
Polis haberleri

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim