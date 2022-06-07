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Bizans ve Roma dönemine ait 169 adet eski eser ele geçirildi

Narkotiğin gerçekleştirdiği Gömü operasyonunda Bizans ve Roma dönemine ait 169 adet eski eser ele geçirildi ve zanlı Nuri Tekin tutuklandı.

07 Haziran 2022 Salı 15:10
Bizans ve Roma dönemine ait 169 adet eski eser ele geçirildi

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Narkotiğin gerçekleştirdiği Gömü operasyonunda Bizans ve Roma dönemine ait 169 adet eski eser ele geçirildi ve zanlı Nuri Tekin tutuklandı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Serkan Sakallı, olguları aktardı. Polis, zanlı Nuri Tekin’in Kanunsuz eski eser tasarrufu ve ithali suçuna methaldar olduğunu belirtti. Polis, 06.06.2022 tarihinde saat 13:30 raddelerinde Lefkoşa-Ortaköy'de faaliyet gösteren Lemar süpermarkete ait park yeri içerisinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü'nde görevli bir polis ekibi tarafından şüpheli vaziyette görülen ZNF 160 plakalı araç içerisinde, aracın şoförü Nuri Tekin'in huzurunda yapılan aramada; söz konusu aracın şoför koltuğunun arka kısmında bulunan pas pas üzerinde siyah renk naylon poşete sarılı sarı renk naylon poşet içerisinde 154 adet sikke, 4 adet yüzük, 1 adet buğurdanlık,1 adet ok başı ve 9 adet takı eşyaları parçaları olmak üzere toplam 169 adet eski eser olduğuna inanılan maddelerin bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis, mesele ile ilgili olarak yapılan soruşturmada; zanlının söz konusu maddeleri Ekim 2021 yılı içerisinde Yozgat-Türkiye'de kendisine ait tarla içerisinde bulduğunun öğrenildiğini belirtti. Polis, yine yapılan soruşturmalarda zanlının söz konusu maddeleri müşteri bulup satmak için 04 Haziran 2022 tarihinde Türkiye’den gelerek Ercan Havalimanın'dan KKTC'ye beraberinde getirdiğinin öğrenildiğini söyledi. Polis, zanlının gönüllü bir ifade verip doktor kontrolünden geçirildiğini belirtti. Polis, tahkikatın devam ettiğini söyleyerek, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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