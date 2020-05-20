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Bisiklet hırsızlarına 2 gün tutukluluk

Gönyeli’de meydana gelen bisiklet hırsızlığı ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar İ.T ve S.K bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

20 Mayıs 2020 Çarşamba 15:29
Bisiklet hırsızlarına 2 gün tutukluluk
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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Gönyeli’de meydana gelen bisiklet hırsızlığı ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar İ.T ve S.K bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Özgür Sunalp olguları aktardı. Polis, huzurda bulunan zanlı 1 İ.T ve zanlı 2 S.K'nin Sirkat ve Mülke Tecavüz suçlarından methaldar olduklarını söyledi. Polis, 19.05.2020 tarihinde saat 14.00 raddelerinde Lefkoşa'da Gönyeli bölgesinde bulunan Kurudere Sokak 22 nolu ikametgâhın bahçesinden zanlıların bahse konu ikametgâhın demir bahçe kapısı üzerinden atlayarak müşteki Emre Serdar'ın mülküne tecavüz ettikten sonra yine müştekiye ait Trek marka 4300 model bisikleti sirkat ettiklerini belirtti. Polis, aynı gün zanlıların Güzelyurt’ta tespit edilerek Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin edilen Derdest emri gereği tutuklandıklarını söyledi. Polis, sirkat edilen Trek makra 4300 model bisikletin zanlıların tasarrufunda bulunarak emare olarak zapt edildiğini belirtti. Polis, zanlı 1’in mesele ile ilgili gönüllü ifade verdiğini ve suçunu itiraf ettiğini söyledi. Polis, mesele ile ilgili soruşturmanın yeni başladığını, alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirtti. Polis, zanlı 1’in vermiş olduğu gönüllü ifadesinin teyit ve tekzibinin henüz tamamlanmadığını ayrıca aynı bölgede yakın zamanda gerçekleşen ve polisin bilgisine gelen benzer suçlar ile ilgili zanlıların bağlantısının olup olmadığının soruşturulması gerektiğini söyleyerek, her 2 zanlının 2 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, soruşturma için zanlıların 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
LefkoşaGüzelyurtBisiklet
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