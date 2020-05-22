Bisiklet hırsızları 5 gün daha tutuklu kalacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Gönyeli’de meydana gelen bisiklet hırsızlığı ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar İ. T. ve S.K. bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı. Oturum zanlıların çocuk olması nedeniyle kapalı yapıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Özgür Sunalp olguları aktardı. Polis, huzurda bulunan zanlı 1 İ.T ve zanlı S.K’nin Sirkat ve Mülke Tecavüz suçlarından methaldar olduklarını söyledi. Polis, 19.05.2020 tarihinde saat 14.00 raddelerinde Lefkoşa'da Gönyeli bölgesinde bulunan Kurudere Sokak 22 nolu ikametgâhın bahçesinden zanlıların bahse konu ikametgâhın demir bahçe kapısı üzerinden atlayarak müşteki Emre Serdar'ın mülküne tecavüz ettikten sonra yine müştekiye ait Trek marka 4300 model bisikleti sirkat ettiklerini belirtti. Polis, aynı gün zanlıların Güzelyurt’ta tespit edilerek Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin edilen Derdest emri gereği tutuklandıklarını söyledi. Polis, sirkat edilen Trek makra 4300 model bisikletin zanlıların tasarrufunda bulunarak emare olarak zapt edildiğini belirtti. Polis, zanlı 1’in mesele ile ilgili gönüllü ifade verdiğini ve suçunu itiraf ettiğini söyledi. Polis, zanlıların 12-14.05.2020 tarihleri arasında yine ayni bölgeden Abdullah Akbaş’a ait Giant marka bisikleti sirkat ettiklerini belirtti.

Polis, alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirtti. Polis, bölgede yakın zamanda gerçekleşen ve polisin bilgisine gelen benzer suçlar ile ilgili zanlıların bağlantısının olup olmadığının soruşturulması gerektiğini söyleyerek, her 2 zanlının 5 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, soruşturma için zanlıların 5 gün tutuklu kalmasına emir verdi.