Birol Sabancı mahkemeye çıkarıldı

Kaza sonucu başından ağır şekilde yaralanan ve kafatası kırığı teşhisi konulan motosiklet sürücüsü ambulansla önce Gazimağusa Devlet Hastanesine, sonrasında Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet hastanesine kaldırılarak yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.
Kaza sonrası taksi araç sürücüsü Birol Sabancı polis tarafından tutuklandı ve doktor kontrolünden geçirilip testleri yapıldıktan sonra bugün 09.05.21 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde nöbetçi kıdemli yargıç Mesut Mesutoğlu huzuruna çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri temin edildi.
Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Mesut Mesutoğlu zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi.(MHA)
Kaza sonucu başından ağır şekilde yaralanan ve kafatası kırığı teşhisi konulan motosiklet sürücüsü ambulansla önce Gazimağusa Devlet Hastanesine, sonrasında Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet hastanesine kaldırılarak yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.