Birol Sabancı mahkemeye çıkarıldı

8.5.21 tarihinde Gazimağusa’da Birol Sabancı (E-35), yönetimindeki TPM 189 plakalı araç ile önder alışveriş merkezinden Eşref Bitlis caddesine dikkatsizce giriş yapması sonucu o esnada cadde üzerinde seyreden Nusret Kayalar (E-69) yönetimindeki MB 529 plakalı motosiklete çarpması sonucu bir kaza meydana gelmişti.