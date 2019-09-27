banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 26°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
105152
ALTIN
273.050
DOLAR
5.6648
STERLİN
6.9665
EURO
6.1976
Tecavüz davasında karar: 9 yıl hapis!
TECAVÜZ DAVASINDA KARAR
İki yıldır kaçak yaşıyordu
İKİ YILDIR KAÇAK YAŞIYORDU
Girne'de uyuşturucu
4 KİŞİ TUTUKLANDI
Döviz kurları
DÖVİZ KURLARI
Flaş Haber
Girne'de araçta fuhuş
Kapat

Biri tutuklu, diğeri tutuksuz yargılanacak

Biri tutuklu, diğeri tutuksuz yargılanacak

27 Eylül 2019 Cuma 16:03
Biri tutuklu, diğeri tutuksuz yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

banner317
Lefkoşa’da 18 Eylül 2019 tarihinde Güney Kıbrıs’tan ülkemizi uyuşturucu ithal eden zanlı Musa Eryener ve suç ortağı olduğu gerekçesi ile tutuklanan zanlı Vural Bozlar tutuklanarak bugün teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Halil Dümenci, 18 Eylül 2019 tarihinde Lefkoşa’da bir otopark içinde zanlı Musa Eryener’in askeri bölgeyi ihlal ederek, elindeki paketle birlikte giriş yaparken, muhtar Mesut Kazak’ın zanlıyı yakaladığını anlattı. Dümenci, zanlının, muhtarı darp edip kaçtığını ve elindeki koli bandına sarılı paketi de düşürdüğünü ve zanlı Vural Bozlar’ın aracına binerek kaçtığını belirtti. Polis, zanlının düşürdüğü koli bandına sarılı pakette 98 gram hintkeneviri ile 1 gram 704 miligram ağırlığında kokain türü olduğuna inanılan uyuşturucu maddenin bulunarak emare alındığını anlattı. Polis, Musa Eryener’in ayni gün tutuklandığını ve 18 Eylül 2019 tarihinde uyuşturucu maddeleri zanlı Vural Bozlar’ın yönlendirmesiyle Güney Kıbrıs’dan alıp, KKTC’ye ithal ettiğini söylediğini belirtti. Polis, zanlı Vural Bozlar’ın ikametgâhında tutuklandığını ve evinde kanunsuz bir şey bulunmadığını söyledi. Polis, tahkikatın tamamlandığını söyleyerek, zanlı Eryener’in tutuklu, zanlı Bozlar’ın tutuksuz yargılanmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadet değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlı Eryener’in üç ayı geçmemek üzere hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesine emir verdi. Sağer, zanlı Bozlar’ın ise ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yapın polis karakoluna ispatı vücutta bulunması, KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 100 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması ve 4 bin TL nakdi teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Uyuşturucu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tecavüz davasında karar: 9 yıl hapis!
Tecavüz davasında karar: 9 yıl hapis!
Rus zanlı hakim karşısında
Rus zanlı hakim karşısında
Fuhuşa teşvik zanlıları 7 gün daha tutuklu
Fuhuşa teşvik zanlıları 7 gün daha tutuklu
Tecavüz zanlıları 7 gün daha tutuklu kalacak
Tecavüz zanlıları 7 gün daha tutuklu kalacak
İki yıldır kaçak yaşıyordu
İki yıldır kaçak yaşıyordu
Parlak 7 gün daha tutuklu kalacak
Parlak 7 gün daha tutuklu kalacak
Zümrütköy’de uyuşturucu operasyonu
Zümrütköy’de uyuşturucu operasyonu
Girne'de uyuşturucu
Girne'de uyuşturucu
Girne'de araçta fuhuş
Girne'de araçta fuhuş
Çıdan tutuksuz yargılanacak
Çıdan tutuksuz yargılanacak

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim