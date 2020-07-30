Birbirlerini yaktılar

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’ye bağlı Alsancak bölgesinde uyuşturucu ile yakalanan Sezan Tümsoy ve ona uyuşturucu maddeyi verdiği tespit edilen Hakkı Burç teminat talebi ile Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Suçlarını itiraf ettiler

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Şubesi’nde görevli polis memuru Murat Döşenci, Alsancak’ta Sezan Tümsoy’un evinde yapılan aramada bir kök hintkeneviri bitkisi, yaklaşık bir gram ağırlığında hintkeneviri, içerisinde uyuşturucu kalıntısı olan bir adet öğütücü ele geçirildiğini söyledi.

Polis, zanlının tutuklandığını, sorgusunda uyuşturucu maddeyi 10 gram olarak Hakkı Burç’tan aldığını itiraf ettiğini açıkladı. Polis, zanlı Burç’un da gözaltına alındığını, evinde yapılan aramada yaklaşık bir gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirildiğini kaydetti. Zanlı Burç’un ifadesinde uyuşturucu maddeyi Lefkoşa’da tespit edilemeyen bir şahıstan 13 gram olarak aldığını itiraf ettiğini açıkladı.

Yurtdışına çıkmaları yasaklandı

Polis, her iki zanlının gönüllü ifade vererek suçlarını ve aleyhlerine getirilen davaları kabul ettiklerini söyledi. Zanlılar hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, davalarında hazır olması için teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar zanlıların yurtdışına çıkışlarının yasaklanması ve her iki zanlı için birer kefilin 50 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması şartı ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.