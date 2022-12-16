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Bir yıl hapis yatacak

Girne’ye bağlı Lapta’da Bestmar isimli marketten 8 bin 900 lira ile 282 lira değerinde 16 paket sigara çalan Alman uyruklu 39 yaşındaki Ewgeni Moor hakkındaki dava karara bağlandı.

16 Aralık 2022 Cuma 19:57
Bir yıl hapis yatacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’ye bağlı Lapta’da Bestmar isimli marketten 8 bin 900 lira ile 282 lira değerinde 16 paket sigara çalan Alman uyruklu 39 yaşındaki Ewgeni Moor hakkındaki dava karara bağlandı. Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde Başkan Banu Soyer, Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya ve Yargıç Temay Sağer’in baktığı davada sanık bir yıl hapse mahkum edildi.

Kararı okuyan Yargıç Temay, hırsızlık suçunun 9 Temmuz 2021 tarihinde işlendiğini ifade etti.Sağer,  sanığın 00.20-00.40 saatleri arasında Bestmar isimli marketin kilitsiz vaziyette bulunan kapısından içeri girdiğini, 4 ayrı yazar kasa içerisinden toplam 8 bin 900 TL nakit para ile farklı markalarda 16 paket sigara çaldığını söyledi.  Sağer, sanığın 10 Temmuz’da tespit edildiğini, evine gidildiğini, arama yapıldığını; bahçede çalılıkların arasında naylon poşet içerisinde çalınan paranın 8 bin lirası ile 16 paket sigaranın bulunduğunu açıkladı. Sanığı yargılandığı sirkat, bina açma ve mülke tecavüz suçlarından mahkum ettiklerini kaydeden Yargıç Sağer, davadaki ağırlaştırıcı faktörlerin sanığın yaygın bir suç işlemesi, sirkat esnasında giydiği kıyafetleri saklaması olduğunu belirtti. Sanığın sabıkasız olduğunu, adaletin erken tecellisine katkı koyduğunu ve bunların lehine hafifletici etken olarak değerlendirildiğini belirten Sağer, oy birliği ile sanığı 1 yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.

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