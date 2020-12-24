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Bir şikayetle ilgili polise gittiler izinsiz ikametleri ortaya çıktı

24 Aralık 2020 Perşembe 15:51
Bir şikayetle ilgili polise gittiler izinsiz ikametleri ortaya çıktı
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23.12.20 tarihinde saat 15.00 raddelerinde alınan bir bilgi ışığında Gazimağusa polis müdürlüğüne celp edilen Kamerun uyruklu Cyprian Che Fon (E-25) ve Livingstone Mbah (E-28)’ in yapılan muhaceret kontrolünde KKTC’de izinsiz ikamet ettiklerinin tespit edilmesi üzerine tutuklandılar.

Zanlılar bugün 24.12.20 tarihinde izinsiz ikamet suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak haklarında birer gün tutukluluk emri temin edildi.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı Hasan Boşnak, PM Cafer Erenköylü’yü şahadet vermek üzere tanık kürsüsüne çağırdı. PM Erenköylü yemin altında verdiği şahadetinde, 23.12.20 tarihinde alınan bir bilgi üzerine saat 15.00 raddelerinde zanlıların adli şubeye celp edildiklerini söyledi.

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Yapılan muhaceret kontrolünde zanlı 1’in 30.09.20 tarihinden, zanlı 2’nin ise 11.09.20 tarihinden itibaren KKTC’de izinsiz ikamet ettiklerinin tespit edildiğini belirten PM Erenköylü, her 2 zanlının tutuklandığını söyledi.

Zanlı 1’ in 2019 yılında öğrenci statüsü ile geldiğini, 30.9.20 tarihinde sona eren öğrenci iznini ve muhaceret kaydını maddi imkânsızlık nedeniyle yenilemediği beyanında bulunduğunu, zanlı 2’nin ise 09.03.20 tarihinde 60 günlük vize ile KKTC’ye geldiğini, süre hitamında mali sıkıntı nedeniyle öğrenci ve muhaceret kaydını yaptıramadığı yönünde beyanda bulunduğuna değinen tanık polis, bugün itibarıyla ihraç anlıların edilmeleriyle ilgili yazışmalar yapılacağına vurgu yaptı.

PM Erenköylü şahadetine devamla, gerekli işlemlerin tamamlanması maksadıyla zanlılar aleyhine birer gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlıların birer gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi. (MHA)

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Anahtar Kelimeler:
Cyprian Che FonLivingstone Mbah
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