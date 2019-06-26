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Bir kişiyi balkondan iten zanlı tutuklandı

Bir kişiyi balkondan iten zanlı tutuklandı

26 Haziran 2019 Çarşamba 18:58
Bir kişiyi balkondan iten zanlı tutuklandı

BİR KİŞİYİ BALKONDAN İTEN ZANLI TUTUKLANDI

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Gazimağusa’da A.N.O. (E-20), 22 Haziran’da aralarında çıkan tartışma sonucunda Tamunoemui Sokipreye Alaye’yi balkonda bulundukları sırada itmesi sonucu yaklaşık 1,5 metre yükseklikten düşerek kalça kemiğinin kırılmasına sebep oldu.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine A.N.O. tespit edilerek tutuklandı,

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