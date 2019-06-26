Bir kişiyi balkondan iten zanlı tutuklandı

Gazimağusa’da A.N.O. (E-20), 22 Haziran’da aralarında çıkan tartışma sonucunda Tamunoemui Sokipreye Alaye’yi balkonda bulundukları sırada itmesi sonucu yaklaşık 1,5 metre yükseklikten düşerek kalça kemiğinin kırılmasına sebep oldu.
Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine A.N.O. tespit edilerek tutuklandı,
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