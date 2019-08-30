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Bir kişi aranıyor

Bir kişi aranıyor

30 Ağustos 2019 Cuma 16:23
Bir kişi aranıyor

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Güzelyurt anayolunda yapılan operasyonda gözaltına alınan zanlı Salih Kaya tasarrufunda uyuşturucu bulunması üzerine tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mehmet Sevinç olguları aktardı. Sevinç, 29.08.2019 tarihinde, saat 16.00 sıralarında,  Lefkoşa - Güzelyurt Anayolu üzerinde,  polis tarafından gerçekleştirilen operasyon sırasında, Salih Kaya (E-35)’nin yolcu olarak bulunduğu araç kontrol amaçlı durdurularak yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık yarım gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını mahkemeye aktardı. Polis, zanlının gönüllü ifade verdiğini ve uyuşturucuyu aldığı kişinin arandığını belirtti. Polis, alınması gereken ifadeler, soruşturulacak şahıslar olduğunu söyleyerek, için zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
UyuşturucuGüzelyurtSalih Kaya
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