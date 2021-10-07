Bir kiloya yakın uyuşturucu ithal ve tasarrufla suçlanan 3 zanlı tutuklu yargılanacak

(07.10.2021 MHA) 21.09.21 tarihinde saat 15.30 raddelerinde Beyarmudu – Türkmenköy kavşağı üzerinde Gazimağusa Polis Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan kontrolde, kullanımdaki araç içerisinde Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan 1 kilo ağırlığında madde bulunan Suriye uyruklu Omar Alabed (E-38), Almuata Sembellah Ahmad (E-23) ve Abdullah Mahrous suçüstü hali tutuklanmış ve 22.09.21 tarihinde gıyaplarında görüşülen duruşmada haklarında ikişer gün tutukluluk emri temin edilmişti.

Tutuklandıkları günden beri karantinada bulunan ve tutukluluk süreleri gıyaplarında alınan zanlılar bugün 07.10.21 tarihinde kanunsuz Hint keneviri ithal ve tasarruf suçlamasıyla Gazimağusa Kaza Mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak davalarında hazır bulunmalarını temin etmek maksadıyla 45 gün süreyle hükümsüz tutuklu olarak merkezi ceza evine gönderildiler.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Hüseyin Eser, polis memuru Hüseyin Özdesoy’ u olguları aktarmak üzere tanık kürsüsüne çağırdı. Tanık polis yemin altında verdiği şahadetinde olgularla ilgili mahkemeye bilgi vermek suretiyle anımsatma yaptı.

21.09.21 tarihinde Beyarmudu bölgesinden askeri yasak bölgeyi ihlal ederek KKTC’ye geçen zanlı 1’in kendisini bekleyen zanlı 2 ve zanlı 3 ile birlikte LH 364 plakalı araca binerek oradan ayrıldıkları yönünde alınan bilgi ışığında Gazimağusa polis bünyesinde bir operasyon yapıldığını söyledi.

Aynı gün bahse konu aracın Beyarmudu- Türkmenköy kavşağında Dörtyol polisi tarafından durdurulup kontrole tabi tutulduğuna değinen tanık polis, yapılan kontrolde zanlı 1’in üzerinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan madde bulunması üzerine her 3 zanlının alıkonarak Dörtyol polis karakoluna celp edildiğini ve Gazimağusa Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nün haberdar edildiğini aktardı.

Alınan bilgi üzerine aynı gün Narkotik Şubesinin Dörtyol polis karakoluna gittiğini söyleyen tanık polis, zanlı 1’in tasarrufunda bulunan maddenin uyuşturucu madde olmadığını tespit ettikten sonra alıkonan LH 364 plakalı araç içerisinde arama yapıldığını belirtti.

Araç içerisinde yapılan aramada arka koltuk üzerinde zanlı 1’ e ait olduğu belirlenen bir çanta içerisinde koli bantları ile sarılmış çeşitli ebatlardaki poşetler içerisinde Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan 243, 225, 30, 248 ve 254 gr olmak üzere toplam 1 kilo ağırlığında madde bulunarak emare alındığını söyleyen tanık polis suçüstü hali gereği zanlıların tutuklandığını belirtti.

Zanlı 1’ in mesele ile ilgili gönüllü bir ifade verdiğini, zanlı 2’nin isteği doğrultusunda bahse konu uyuşturucu maddeleri almak üzere 5 gün önce Beyarmudu bölgesinden askeri yasak bölgeyi ihlal edip GKRY bölgesine geçtiğini ve aynı yoldan 21.09.21 tarihinde geri dönerek kendisini bekleyen zanlı 2 ve 3’ün bulunduğu araçla oradan ayrıldıklarını belirten tanık polis, LH 364 plakalı araç ile seyir halinde iken Türkmenköy kavşağında polis kontrolüne yakalandıkları yönünde beyanda bulunduğunu söyledi.

Alınan emarelerin incelenmek ve analiz edilmek üzere uzmana gönderildiğini belirten tanık polis, emarelerin toplam 953 gr 417 mg ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu madde olduğunun belirlendiği yönünde bir rapor temin edildiğini söyledi.

Zanlı 1 ve 2’ye 953 gr 417 mg ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu madde ithal ve tasarruf, zanlı 3’e de 953 gr 417 mg ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu madde tasarruf suçlamasıyla yazılı dava tebliğ edildiğine değinen tanık polis, zanlıların davalarına karşılık ‘’Kabul etmiyorum.’’ yönünde cevap verdiklerini söyledi.

Zanlı 1 ve 2’nin benzer suçları olması, zanlı 3’ün ise zanlı 2 ile birlikte zanlı 1’in KKTC’ ye geçmesine yardımcı oldukları nedeniyle kaçma olasılıklarının muhtemel olduğuna dikkat çeken tanık polis, ileride görülecek davalarında hazır bulunmalarını temin etmek maksadıyla zanlıların 3 Ay’ı geçmemek kaydıyla merkezi ceza evine gönderilmesi talebinde bulundu.

Savcı yardımcısı Hüseyin Eser talep edilen süreyi 45 gün olarak sınırladıktan sonra huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Mine Gündüz, ileride görülecek davalarında hazır bulunmalarını temin etmek maksadıyla ve her hâlükârda 45 günü aşmamak kaydıyla zanlıların hükümsüz tutuklu olarak merkezi ceza evine gönderilmeleri yönünde emir verdi. (MHA)