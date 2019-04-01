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Bir kadın cinayeti daha

Bir kadın cinayeti daha

01 Nisan 2019 Pazartesi 15:23
Bir kadın cinayeti daha

Bir kadın cinayeti daha

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Alayköy’de kalmakta olduğu ikametgah içerisinde ölü olarak bulunan 47 yaşındaki Hacer Ulaş’a bugün yapılan otopsisinde “ağız-burun kapama ve elle boğma” sonucu olduğu tespit edilmesi üzerine eşi Hüseyin Havalar, bugün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili olarak şahadet veren Müfettiş Muavini Hüseyin Göğmen, 31.03.2019 tarihinde, saat 13.20’de Hacer Ulaş’ın Alayköy’de kalmakta olduğu ikametgah içerisinde, salondaki kanepe üzerinde ölü olarak bulunduğunu belirtti. Mesele ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturma kapsamında, şüphe görüldüğünü anlatan Göğmen, ayrılma aşamasında olduğu zanlı Hüseyin Havalar’ın tutuklandığını söyledi. Göğmen, Hacer Ulaş’ın, 01.04.2019 tarihinde Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan otopsi sonucu ölüm sebebinin “ağız-burun kapama ve elle boğma” sonucu olduğu tespit edildiğini kaydetti. Göğmen, alınan ifadelere göre zanlı Hüseyin Havalar’ın, eşi Hacer Ulaş’ı öldürmekle tehdit ettiğinin belirlendiğini mahkemeye aktardı. Zanlının ifade verdiğini söyleyen Göğmen, ifadenin teyit ve tekzibinin yapılacağını, olay mahalline yakın olan kamera kayıtlarının inceneceğine değindi. Zanlının serbest kalması halinde alınacak ifadelere etki edebileceğini söyleyen Göğmen, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının üç gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede söz hakkı verilen zanlı Hüseyin Havalar, “Suçu ben işlemedim” dedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, suçun ciddiyetine vurgu yapıp, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının üç gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Hacer UlaşHüseyin HavalarCinayet
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