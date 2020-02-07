Bir Eve İki Kez Girdi

Evrim Kamalı - Kıbrıs Manşet Özel Haber



Gaziköy’de bir eve iki kez girip, önce altınları, sonra ağaç kesme makinası çalan zanlı Eyüp Can Aktaş teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren Polis memuru Aytaç Çebi, zanlı Eyüp Can Aktaş’ın 05.10.2019 tarihinde saat 12.00 civarı Gaziköy'de, Özgür Sokak No:4 Salih Eser Paşalıoğlu'na ait ikametgâhın mutfak kapısını hasar yapmaksızın açıp içeriye girdikten sonra, yatak odası içerisindeki komodinin çekmecesinde bulunan 3 adet altın erkek yüzüğünü, 2 adet altın erkek kolyesini, 2 adet altın erkek künyesini, 2 adet bayan altın bileziği, 1 adet altın küpe ve 1 adet altın kolye ucunu çaldığını ve mesele ile ilgili olarak olay yerinde yapılan araştırmalarda olayı aydınlatıcı herhangi bir ipucu tespit edilemediğini belirtti.

Altınları Kuyumcuya Sattı

Polis, 04.02.2020 tarihinde, saat 10.30 civarı, yine aynı adreste kilitsiz bulunan açarak içeriye giriş yaptıktan sonra, konu ikametgahın ana giriş kapısı yanında bulunan kesme motorunu çaldığını söyledi. Polis, aynı gün zanlının vermiş olduğu gönüllü ifadesinde işlemiş olduğu suçlarını itiraf ettiğini belirtti. Ayrıca, zanlının altınları Girne’de bir kuyumcuya sattığını da itiraf ettiğini belirten Polis, konuyu mahkemeye aktardı.

Polis, zanlının KKTC vatandaşı olup aleyhinde başlatılan soruşturmanın tamamlandığını söyleyerek, davaları görüşülünceye değin uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 45 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.