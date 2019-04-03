Bir evde 12 gram hintkeneviri bulundu

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Hamitköy’de evinde yapılan aramada 12 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunan Mete Alp, tutuklanarak, bugün mahkemeye çıkarıldı.

Meseleyle ilgili olarak mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kaan Kurtbir, 2 Nisan’da 19.50 ile 20.40 saatleri arasında Hamitköy’deki evinde yapılan aramada 12 gram ağırlığında hintkeneviri türü olduğuna inanılan uyuşturucu madde, 4 adet 3’ünün ucu yanık içinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan sarma sigara bulunarak emare alındığını anlattı. Kurtbir, zanlının gönüllü ifade verdiğini belirtti. Soruşturulacak şahıslar olduğunu söyleyen Kurtbir, zanlının iki gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının iki gün tutuklu kalmasına emir verdi