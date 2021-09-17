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Bir bu eksikti

17 Eylül 2021 Cuma 18:12
Bir bu eksikti

TASARRUFLARINDA LSD TÜRÜ UYUŞTURUCU BULUNAN ŞAHISLARIN TUTUKLULUĞU 4 GÜN DAHA UZATILDI

ANALİZ RAPORUNUN BİR KISMI HENÜZ TAMAMLANMADI

(MHA-17-09-2021) 09.09.21 tarihinde Gazimağusa’da bir site içerisinde tespit edilerek yapılan üst aramasında zanlı 1 Sepher Tahani Saadi‘nin tasarrufunda LSD türü uyuşturucu içerdiğine inanılan 41 adet kâğıt parçası bulunarak emare alınmış ve tutuklanmıştı. Yapılan soruşturmada mesele ile ilgili bağlantısı olduğuna inanılan zanlı 2 Marouf Watfi de ayni gün tutuklanmıştı.

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Bugüne değin poliste tahkikat amaçlı olarak tutuklu bulunan zanlılar, bugün 17.09.21 tarihinde LSD türü uyuşturucu madde alma ve tasarruf suçlamasıyla yeniden yargıç huzuruna çıkarılarak tutukluluk süreleri dörder gün daha uzatıldı.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Hüseyin Eser, mesele ile ilgili olguları aktarmak üzere polis memuru İbrahim Gökova’yı şahadet vermek üzere tanık kürsüsüne çağırdı. Tanık polis yemin altında verdiği şahadetinde, zanlıların 09.09.21 tarihinde Gazimağusa’ da bir site içerisinde tespit edilerek alıkonduklarını söyledi. Zanlı 1’ in yapılan üst aramasında giymekte olduğu şortun cebinde LSD türü uyuşturucu içerdiğine inanılan 41 adet kâğıt parçasının bulunarak emare alındığını söyleyen tanık polis, mesele ile ilgisi olduğuna inanılan zanlı 2 ile birlikte tutuklandıklarını belirtti.

Zanlının ayni gün polise gönüllü bir ifade verdiğini, bahse konu maddeleri 5-6 hafta önce isim bazında verdiği bir şahıstan aldığı yönünde beyanı olduğunu söyleyen tanık polis, analiz için devlet kimya laboratuvarına gönderilen ve LSD türü uyuşturucu ihtiva ettiğine inanılan 41 adet kâğıt parçasından 30 tanesi ile ilgili incelemenin tamamlandığını, 11 adet kâğıt parçasındaki analiz çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Tahkikatın devam etmekte olduğunu, 11 adet emare kâğıt parçası ile ilgili rapor beklendiğini ve aranmakta olan bir şahsın da bulunduğuna dikkat çeken tanık polis, tahkikatını salimen devam ettirebilmek maksadıyla zanlılar aleyhine sekizer gün daha tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Savcı yardımcısı Hüseyin Eser, polisin talep ettiği 8 günlük süreyi 4 gün olarak sınırladıktan sonra huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Mine Gündüz, zanlıların dörder gün daha poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi.(MHA)

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Anahtar Kelimeler:
Sepher Tahani SaadiMarouf WatfiLSD
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