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Bir ay hapis yatacak

Bir ay hapis yatacak

20 Ağustos 2019 Salı 18:01
Bir ay hapis yatacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Çatalköy’de dün sabaha karşı bir evin balkon kapısından içeriye giren zanlı Mehmet Can Çaluda, yatak odasındaki sandalyede bulunan çantayı eline aldığı sırada ev sakini tarafından fark edilince yakalandı.

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“Geceleyin ev açma” ve “Mülke tecavüz” suçlamalarıyla tutuklanan zanlı Mehmet Can Çaluda, bugün yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görev yapan polis memuru olayla ilgili bulguları aktardı. Polis, zanlı Mehmet Can Çaluda’nın 17 Ağustos tarihinde, sabah 04.30 raddelerinde bir cürüm işlemek maksadıyla Çatalköy’de sakin S. U.’ya ait iki katlı müstakil evin açık sürme balkon kapısından ikametgâha girdiğini söyledi. Polis, zanlının daha sonra S.U.’nun yatak odasına kadar girdiğini ve yatak odasındaki sandalye üzerinde duran bayan kol çantasını eline aldığı esnada fark edilmesi üzerine çantayı yere atarak kaçmaya çalıştığını kaydetti.

Polis, zanlının ev sakinleri tarafından yakalanarak polise teslim edildiğini belirtti.

Zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlıyı bir ayı aşmayacak bir süre ile cezaevine gönderilmesine emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
EvHırsız
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