Bilgi için polise gitti tutuklandı

15 Mart 2019 tarihinde alınan ihbar üzerine evinde patlayıcı madde olduğuna inanılan Beyarmudu sakini S.Y.’nin, ikametgahında yapılan aramada garaj içerisinde beyaz renk oda parfüm kutusu içerisinde naylona sarılı uyuşturucu madde olduğuna inanılan “32 adet Extacy hap” bulunarak emare olarak alınmış ve zanlı tutuklanmıştı.

16 Mart 2019 tarihinde zanlı, tutukluluk talebiyle Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde nöbetçi yargıç huzuruna çıkarıldı. Meselenin tahkikat memuru yeminli şahadetinde zanlının itiraf niyetinde gönüllü bir ifade vererek hapları 13 Mart 2019 tarihinde aldığı kişinin isim ve soy ismini polise söylediğini aktardı. Hapları veren kişinin aranmakta olduğunu belirten tahkikat memuru tahkikatın devam edebilmesi için zanlıya 3 gün tutukluluk emri verilmesi talebi yargıç tarafından uygun görülerek zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde karar vermişti.

Zanlıya uyuşturucu hapları verdiği tespit edilen ve aranmakta olan A.E.A (Adem Ersin Aykıt), aranmakta olduğunu öğrenmesi üzerine 16 Mart tarihinde bilgi edinmek amacıyla polise gitti. Zanlıya, aleyhindeki suçlamaları bildirdikten sonra polis ekipleri tarafından tutuklandı.

Zanlı A.E.A.,17 Mart tarihinde Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde Mahkemesinde nöbetçi yargıç Zehra Yakut Bilgeç huzuruna çıkarıldı. Yeminli şahadet vererek olguları aktaran tahkikat memuru zanlının suçunu kabul etmeyerek ifade vermediğini söyledi. Tahkikat memuru şahadetine devamla meselenin bir bütün olarak yürütülmesi ve diğer mesele ile birleştirilecek olmasından dolayı zanlının 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti. (MHA)