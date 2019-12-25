banner313
banner329
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 13°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
113435
ALTIN
286.105
DOLAR
5.9381
STERLİN
7.6932
EURO
6.5910
Gazimağusa'da ev yangını
GAZİMAĞUSA'DA EV YANGINI
Ev fareleri tutuklandı
EV FARELERİ TUTUKLANDI
Ani ölüm: 56 yaşında hayatını kaybetti
ANİ ÖLÜM
Hava durumu
HAVA DURUMU

Bilge Lord Deli çıkamadı

Bilge Lord Deli çıkamadı

25 Aralık 2019 Çarşamba 16:56
Bilge Lord Deli çıkamadı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

banner317
7 yaşındaki oğlunu öldürmekten yargılanan Bilge Lord Kunduracı’nın, alt mahkemenin hem ithamı anladığı hem de cezai ehliyetinin tam olduğuna ilişkin kararın bozulması için dosyaladığı istinaf reddedildi.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi, tarafından ceza-i ehliyeti olduğuna ve ithamı anladığına karar vermişti.

Sanığın avukatı, Bilge Lord’un akıl hastası olduğu gerekçesiyle davayı istinaf etti. Bilge Lord Kunduracı’nın avukatının 7 yaşındaki oğlunu öldürmekten yargılanan Bilge Lord Kunduracı’nın suçun işlenmesinin öncesinde psikiyatr tedavisi gördüğünü, ağır ilaçlar kullandığını ve boşanma aşamasında olduğunu belirtip, suçun işlendiği anda ceza-i ehliyeti olmadığını beyan etmişti.

Anahtar Kelimeler:
Bilge Lord KunduracıCinayet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çukurova’da elektrik akımı hırsızlığı
Çukurova’da elektrik akımı hırsızlığı
Gazimağusa'da ev yangını
Gazimağusa'da ev yangını
KKTC'ye giriş yaparken tutuklandı
KKTC'ye giriş yaparken tutuklandı
Alışveriş merkezinden hırsızlık
Alışveriş merkezinden hırsızlık
Ev fareleri tutuklandı
Ev fareleri tutuklandı
Ani ölüm: 56 yaşında hayatını kaybetti
Ani ölüm: 56 yaşında hayatını kaybetti
Özyüksel Mobilya hırsızlık olayında yeni gelişme!
Özyüksel Mobilya hırsızlık olayında yeni gelişme!
İççamaşırı yüzünden neredeyse içeri giriyorlardı...
İççamaşırı yüzünden neredeyse içeri giriyorlardı...
Alkol hırsızlığı soruşturması tamamlandı
Alkol hırsızlığı soruşturması tamamlandı
Sahte evrak davası 27 Aralık 2019 tarihine ertelendi
Sahte evrak davası 27 Aralık 2019 tarihine ertelendi

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim