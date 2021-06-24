Biletçiyi çarptı, casinoda harcadı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da meydana gelen hırsızlık meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Mustafa Yıldırım bugün mahkeme huzurun a çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Turgay Ok, olguları aktardı. Polis, huzurda bulunan zanlı Mustafa Yıldırım’ın Sirkat suçundan methaldar olduğunu belirtti. Polis, 22.06.2021 tarihinde saat 18:00 raddelerinde Lefkoşa'da Acı Badem sokak üzerinde faaliyet gösteren Benli Gıda Market'in arka kısmında bilet satışı yapmakta olan Lefkoşa'da sakin Hasan Okur'a ait toplam 6800 TL nakit paranın Mustafa Yıldırım tarafından sirkat edildiğini belirtti.

Polis, aynı gün mesele ile ilgili olarak kamera kayıtlarının incelendiğini ve söz konusu paranın Mustafa Yıldırım tarafından alındığının tespit edildiğini anlattı. Polis, 23.06.2021 tarihinde zanlı Lefkoşa'da tespit edilip Lefkoşa Kaza Mahkemesinden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını ve akabinde ikametgahında yapılan aramada kanunsuz herhangi bir şey tespit edilemediğini söyledi. Polis, aynı gün mesele ile ilgili olarak zanlıdan söz konusu para ile ilgili olarak izahat istendiğinde parayı alıp Gönyeli çemberinde faaliyet gösteren bir casinoda tüm parayı harcadığını söylediğini belirtti. Polis, mesele ile ilgili olarak zanlının gönüllü ifade vermediğini, mesele ile ilgili olarak temin edilecek olan ifadeler ve söz konusu casinodan araştırılma yapılması gerektiğini söyledi.

Polis, zanlının serbest kalması halinde tahkikata etki edeceğinin aşikar olduğundan bu aşamada tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 1 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.